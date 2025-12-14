Custodia iPhone 17 Pro 6.3″ MagSafe

🔥 Offerta Amazon
TOCOL Magnetic Cover for iPhone 17 Pro 6.3 Inches, MagSafe Compatible, Built-in Magnetic Ring, Integrated Camera Protection, Translucent Matte Shockproof Case, Purple Lilac
Scopri la Custodia Magnetica TOCOL per iPhone 17 Pro
La nostra custodia magnetica è progettata specificamente per iPhone 17 Pro da 6.3 pollici e offre una combinazione unica di stile, sicurezza e funzionalità. Con il suo anello magnetico incorporato, questa custodia è compatibile con la tecnologia MagSafe e consente una facile installazione e rimozione.
Caratteristiche Principali
La nostra custodia presenta diverse caratteristiche che la rendono unica e pratica:
- Anello magnetico incorporato per una facile installazione e compatibilità con accessori magnetici
- Protezione della fotocamera con design a tutta larghezza e cornice della lente perforata per garantire la qualità delle immagini
- Capacità antiurto di livello militare con telaio protettivo a 4 strati e bordo dello schermo rialzato di 2,5 mm per proteggere il telefono dalle cadute
- Design slim e confortevole al tocco, realizzato in materiale traslucido matte di alta qualità per un grip sicuro e antiscivolo
Vantaggi Pratici
Ecco alcuni dei vantaggi pratici che puoi ottenere utilizzando la nostra custodia magnetica TOCOL:
- **Protezione completa**: La custodia offre una protezione totale per il tuo iPhone, compresa la fotocamera e lo schermo, grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità utilizzati.
- **Facilità d’uso**: L’anello magnetico incorporato e il design slim rendono facile da usare e maneggiare la custodia, consentendo una protezione senza sacrificare la comodità.
Acquista con Confidenza
Non aspettare oltre per proteggere il tuo iPhone 17 Pro con stile e sicurezza. La nostra custodia magnetica TOCOL è il perfetto compromesso tra funzionalità, protezione e design. Acquista ora e scopri perché è la scelta preferita di molti utenti!
