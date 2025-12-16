Custodia iPhone 17 MagSafe

14.4 C
TOCOL Magnetic Cover for iPhone 17 6.3 Inches, MagSafe Compatible, Built-in Magnetic Ring, Integrated Camera Protection, Translucent Matte Shockproof Case, Black

Scopri la Custodia Magnetica TOCOL per iPhone 17

La nostra custodia magnetica TOCOL è progettata specificamente per iPhone 17 da 6.3 pollici, garantendo una compatibilità perfetta e una protezione completa per il tuo dispositivo. Con il suo design innovativo e i materiali di alta qualità, questa custodia è la scelta ideale per chi cerca una protezione affidabile e uno stile unico.

Caratteristiche chiave

  • Anello magnetico incorporato per una connessione rapida e facile a magneti e accessori
  • Protezione della fotocamera con design a cornice perforata per una protezione completa senza compromettere la qualità delle immagini
  • Capacità antiurto di livello militare con telaio sollevato da 2,5 mm e telaio protettivo a 4 strati per una protezione completa contro cadute e graffi
  • Design slim e confortevole al tocco con materiale traslucido opaco e texture laterale unica per un grip sicuro e una prestazione anti-slip migliorata

Vantaggi pratici

  • Protezione completa per il tuo iPhone 17 contro cadute, graffi e danni
  • Facile da installare e rimuovere senza danneggiare il dispositivo
  • Compatibilità con la ricarica wireless e vari accessori magnetici
  • Design slim e leggero per non appesantire il tuo iPhone

Scegli la custodia TOCOL per la tua protezione e il tuo stile

Non aspettare oltre per proteggere il tuo iPhone 17 con la nostra custodia magnetica TOCOL. Acquista ora e scopri la differenza che può fare una protezione completa e uno stile unico. Il tuo iPhone 17 merita solo il meglio, quindi scegli la custodia TOCOL oggi stesso!

