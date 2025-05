Custodia ESR per iPhone 14/13: Protezione MagSafe Trasparente

Valutazione media: 4.5 / 5

Reviewer: Silvia Marsana

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottima qualità

Review: Ho acquistato questa cover rosa per il mio nuovo iPhone 16 e ne sono davvero entusiasta. Il colore è esattamente come nelle foto: un rosa delicato ma moderno, che dà al telefono un tocco elegante senza risultare troppo vistoso. Il materiale è piacevolmente morbido al tatto ma anche resistente, con un ottimo grip che impedisce al telefono di scivolare dalle mani.Si adatta perfettamente all’iPhone 16, con ritagli precisi per fotocamera, tasti e connettori. Anche il bordo rialzato intorno allo schermo e alla fotocamera è un bel plus: protegge bene da urti e graffi, soprattutto se si appoggia il telefono con lo schermo in giù. Dopo alcune settimane di utilizzo, non ha mostrato segni di scolorimento né ha attirato pelucchi, cosa che temevo con il colore chiaro.In definitiva, un acquisto consigliatissimo se cerchi una cover bella, funzionale e con un tocco femminile!

Reviewer: Mario

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: UNA DELLE MIGLIORI COVER SUL MERCATO, CON ALCUNE PECCHE E PER INTENDITORI

Review: Una delle migliori custodie presenti sul mercato. Il magnete è secondo solo a MagBak ed ha una tenuta estremamente forte, a tal punto da rendere difficile rimuovere eventuali accessori MagSafe (es. supporto auto con il quale tirerete verso di voi il braccio del supporto piuttosto che il telefono). Perfetti i tasti e gli intagli. Unica pecca almeno sulla versione trasparente é l’ingiallimento non proprio tardivo della parte in gomma “morbida”. Al di là di ciò nella versione trasparente, precedentemente acquistata, la parte in gomma morbida é venuta via interamente staccandosi dal resto della custodia dopo 3 onorati anni di servizio. Cover eccezionale. Sono proprio curioso di vedere se la scelta della versione grigia ovvierà all’usura della parte morbida.

Reviewer: Carlotta

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Resistente ma poco pratica

Review: Cover trasparente flessibile, sporge di quale mm per impedire allo schermo di rompersi nel caso dovesse cadere a faccia in giù. L’unica cosa è che una volta messa per toglierla ci vuole un ingegnere perché è “piena” anche nella parte sottostante dove si inserisce il cavo di carica, invece di essere tutto aperto. In alcune cover l’apertura sotto facilita la rimozione della cover nel caso per esempio in cui volessi mettere qualcosa tra la cover e il telefono. In questo caso invece sconsiglio di metterci qualcosa perché per prenderla ci mettereste 2 giorni lavorativi.

Reviewer: Mattia

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo prodotto, magnete decisamente efficace

Review: Ottimo prodotto, trasparente, robusto, con le giuste protezioni nei punti di maggior criticità.Non mi è mai caduto il telefono e spero non capiterà mai, però la cover mi dà sicurezza.Ciò che segnalo, rispetto ad una cover analoga acquistata anni fa, è la forza di attrazione magnetica, aggancia al mag-safe con una forza considerevole, non ho mai fatto uso di prodotti del genere ma è una forza tale per la quale mi fiderei ad utilizzare supporti da auto o simili che si affidino solo al magnete per sorreggere il telefono.Prezzo calmierato, non mi sento di fare particolari obiezioni. Decisamente consigliato.

Reviewer: vincenzo tufano

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Perfetta

Review: Comprata per il telefono di mia figlia. L’hai trovata bella e comoda. Devo dire che è fatta benissimo, ha già subito due cadute e ha fatto egregiamente il suo dovere. Al telefono non è successo niente. È anche molto comodo il magnete presente dietro così si mantiene perfettamente durante la ricarica wireless.

Reviewer: Andi

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Aspettative superate!

Review: Ha superato le aspettative! Sono molto soddisfatto del prodotto: anche se costa molto meno dell’originale sono contento come calza e in generale la qualità dei materiale. Approvato!PS: c’è da capire nel tempo se ingiallisce o meno, vedremo..

Reviewer: Nicola

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: ECCELLENTE!

Review: **Recensione: ESR Cover Magnetica per iPhone 16 Pro Max – Colore Nero**La **ESR Cover Magnetica** per iPhone 16 Pro Max si distingue come una delle migliori custodie disponibili per protezione, funzionalità e stile. Dopo averla provata, ecco il mio feedback:### **Pro**1. **Design Elegante**: Il colore nero opaco dona un aspetto raffinato e minimalista, perfetto per chi preferisce uno stile sobrio ma moderno.2. **Compatibilità MagSafe**: Il supporto magnetico è forte e ben progettato, garantendo un’ottima aderenza agli accessori MagSafe come caricabatterie, supporti per auto e portacarte. La connessione è stabile e sicura.3. **Protezione Efficace**: Il case offre una protezione eccellente per il dispositivo, con bordi rialzati attorno alla fotocamera e allo schermo per ridurre i rischi di graffi o urti.4. **Materiali di Qualità**: La custodia è realizzata in TPU di alta qualità, resistente a impronte digitali e graffi. Inoltre, è facile da pulire e mantiene un aspetto impeccabile nel tempo.5. **Vestibilità Perfetta**: La cover si adatta perfettamente all’iPhone 16 Pro Max, con aperture precise per pulsanti, altoparlanti e porta di ricarica.6. **Presa Confortevole**: Il design sottile e il materiale antiscivolo offrono una presa comoda e sicura senza aumentare troppo il volume del telefono.### **Contro**- **Resistenza alle Cadute**: Sebbene offra una buona protezione quotidiana, non è una custodia rinforzata per cadute particolarmente violente. Gli utenti che cercano una protezione estrema potrebbero voler considerare opzioni più robuste.- **Prezzo**: Il costo potrebbe sembrare leggermente elevato rispetto ad altre cover, ma la qualità giustifica l’investimento.### **Conclusione**La **ESR Cover Magnetica per iPhone 16 Pro Max – Colore Nero** è una custodia eccellente per chi cerca un equilibrio tra stile, funzionalità e protezione. La compatibilità con MagSafe e il design elegante la rendono un prodotto di alta qualità, perfetto per l’uso quotidiano.**Valutazione Finale**: ⭐⭐⭐⭐☆ (4.5/5)Un accessorio indispensabile per proteggere il vostro iPhone con classe!

Reviewer: Dario

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo

Review: Prodotto ottimo, lo ricomprerei senza nessun dubbio, ottimo materiale e bella sensazione al tatto che da sicurezza alla presa e ad una eventuale caduta.

Reviewer: Cathy

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Voici quelques exemples de choses positives que tu peux dire à propos de ta coque de téléphone iPhone 15 :Protection efficace : Ma coque protège super bien mon téléphone contre les chocs et les rayuresBonne prise en main : Elle améliore la prise en main, je le tiens plus facilement sans peur de le faire tomber.Légèreté : Elle est légère et fine, donc elle ne rend pas le téléphone encombrant.Compatibilité parfaite : Tous les boutons et les ports restent parfaitement accessibles

Reviewer: HUMBERTO BARBOSA DA CRUZ FILHO

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Capa de boa qualidade, o mega safe muito bom, magnetismo perfeito, melhor capa que já usei, recomendo 100%…

Reviewer: Hybrid

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Impeccable très pratique , tenue en main parfaite, charge batterie impeccable , design, ergonomie , aspect .. très bien

Reviewer: Clémence

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Parfaite. J’ai pris celle ci car la première coque que j’avais acheté n’était pas bien taillée.Aucun problème sur ce modèle, couleur pastel qui est sobre et que j’aime beaucoup.

Reviewer: Stefano

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: quand j’ai vu les photos de la coque et que je l’ai eu en mains, elle est très solide, très jolie, la plus jolie de mes nombreuses coques pour le 12 pro Max, tellement qualitative !! et de plus avec le magsafe que je recherchais. Je recommande grandement !!