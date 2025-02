Custode arrestato dopo il caso di violenza sessuale su studentessa a Napoli

La polizia ha arrestato il custode di una scuola nella zona orientale di Napoli, accusato di violenza sessuale nei confronti di una studentessa. La giovane, accompagnata dai genitori, ha presentato denuncia presso il commissariato di pubblica sicurezza di Barra, raccontando di essere stata palpeggiata al gluteo e di aver ricevuto commenti sessuali inappropriati dal custode. Le indagini sono partite immediatamente dopo la segnalazione della minore, portando all’arresto dell’uomo, che ora si trova agli arresti domiciliari.

L’ordinanza di applicazione della misura cautelare è stata eseguita il 30 gennaio dal personale del commissariato di polizia di San Giovanni-Barra. L’uomo è considerato gravemente indiziato di violenza sessuale sulla studentessa.

Questo fatto si è verificato in un periodo in cui un altro caso di violenza sessuale scuoteva l’Italia: una studentessa di 15 anni a Genova sarebbe stata violentata nei bagni della scuola durante l’ora di ricreazione. Secondo la denuncia, un compagno di scuola l’avrebbe trascinata in uno sgabuzzino, dove si sarebbe consumata la violenza. La ragazza ha descritto la situazione come estremamente traumatica, riferendo di essere stata terrorizzata e incapace di urlare. Il sedicenne, già con precedenti, rischia ora un processo per violenza sessuale continuata e aggravata. La scuola ha già espulso il ragazzo, ma i legali della studentessa intendono anche fare causa all’istituto, sottolineando che la scuola ha la responsabilità di garantire la sicurezza degli studenti, in particolare di quelli minorenni.