Cus Ferrara Nuoto brilla al meeting di Halloween a Vicenza

Giornata di sport e soddisfazioni per il Cus Ferrara Nuoto, che ha brillato al tradizionale meeting di Halloween nella piscina di Rosà, in provincia di Vicenza. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, tra cui il campione olimpico e mondiale Manuel Frigo, aumentando il prestigio dell’evento.

Nonostante il risveglio anticipato, gli sportivi ferraresi si sono distinti, ottenendo ottime performance e numerosi podi. Tra le atlete, Matilda Tagliatti ha conquistato l’oro nei 50 rana juniores, fermando il cronometro a 33”6. Alice Canella ha brillato nei 50 dorso, vincendo la gara con un tempo di 30”6 e aggiudicandosi anche l’argento nei 50 farfalla, con un tempo di 30” netti, e il bronzo nei 100 dorso. Caterina Meloncelli ha ottenuto l’argento nei 50 rana con un tempo di 35”5, migliorando il proprio record personale di mezzo secondo. Margherita Astolfi ha portato a casa due medaglie d’argento, affrontando con determinazione sia i 200 che i 400 stile libero, con nuovi record personali rispettivamente in 2’13”3 e 4’36”5.

Tra i maschi, Luca Diene, categoria cadetti, ha ottenuto una buona prestazione nei 100 rana, segnando 1’06”9 e migliorando di due secondi il suo personale. Anna Forlani, della categoria senior, ha fissato un record personale di 2’25”5 nel 200 farfalla.

A chiudere la giornata in bellezza è stata la staffetta 4×50 mista, composta da Forlani, Diene, Gulmini e Francesco Addesso, che ha dimostrato la solidità del gruppo con ottime prestazioni da parte di ciascun componente.