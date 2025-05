Curiosità sul Conclave: Dalla Possibile Elezione di Non Cardinali al Papa Eletto Tre Volte

Il Conclave attuale a Roma, per l’elezione del successore di Papa Francesco, è considerato “il più grande della storia”. Nonostante si pensi che il prossimo Papa sarà il 267°, non è così, come spiega Osvaldo Baldacci nel suo libro “A ogni morte di Papa”. Francesco è stato il 266° Papa, ma il conteggio non include diversi casi storici, come Benedetto IX, che è apparso ufficialmente tre volte nella lista.

Un aspetto curioso è che teoricamente chi non è cardinale può comunque diventare Papa, a patto di essere un uomo, cristiano, battezzato e celibe. San Pietro, nominato da Gesù, ne è un esempio.

Baldacci descrive il Conclave come insolito, con 133 cardinali elettori provenienti da 71 paesi, un numero molto superiore rispetto ai conclavi passati. Fino all’inizio del ‘900, i cardinali americani non riuscivano a partecipare. La precedente partecipazione più numerosa è stata di 115 cardinali nel 2005 e nel 2013.

Un’altra caratteristica singolare di questo Conclave è la sua grande attenzione mediatica e il rigoroso segreto delle votazioni, protetto dall’extra omnes, che permette ai cardinali di votare senza contatti esterni. Baldacci evidenzia anche l’evoluzione del Conclave come istituto e la varietà di metodi di elezione dei Papi nel passato.

La passione di Baldacci per la storia papale, unita alla sua formazione, lo ha portato a scrivere questo libro. Si aspetta un nuovo Papa che sappia governare e interagire con il mondo moderno, mantenendo la dottrina cattolica. La continua evoluzione della Chiesa, adatta ai tempi, è fondamentale.