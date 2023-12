Quanti ne sono e come li impiega per mangiare o cacciare? Queste e altre curiosità sui denti del cane che forse ancora non conoscevi.

Gli servono per nutrirsi e anche per afferrare la preda in una morsa stretta e senza il rischio che scappi via, ma come sono e che caratteristiche hanno? Queste sono solo alcune delle curiosità sui denti del cane. Non è solo importante il loro numero ma anche la funzione di ciascuno che, con la propria forma, hanno il compito di cacciare e mangiare. Ecco tutte le curiosità che dovresti conoscere sulla dentatura di Fido.

La dentatura del cane: caratteristiche generali

Quando lo vediamo mordere e afferrare gli oggetti al volo probabilmente siamo più colpiti dalla sua agilità che dalla potenza del suo morso, eppure la dentatura del cane è molto importante perché gli consente di giocare ma soprattutto di mangiare. Ma quanti ce ne sono nella sua bocca? Dipende dall’età del cane poiché un cucciolo non ne avrà tanti quanti un esemplare adulto.

Infatti i cagnolini appena nati, esattamente come nei neonati umani, non hanno denti ma quelli da latte (o decidui) si iniziano a vedere al 21esimo giorno. Il cucciolo avrà la sua dentatura completa prima dei due mesi di vita (entro la quarta o quinta settimana dalla nascita), composta da 28 denti. Saranno poi questi a cadere per fare posto ai primi molari verso i 4 mesi (detti anche ‘monofisari’ perché resteranno fissi). In numeri, i denti del cane saranno:

12 incisivi,

4 canini,

4 molari,

12 premolari.

Curiosità sui denti del cane: forme e funzioni

I denti sopra elencati non sono tutti uguali ma si differenziano non solo per la posizione, bensì anche per la loro forma: infatti gli incisivi sono piccoli e piatti al contrario dei canini, che hanno una forma a uncino; i molari posti ai 4 angoli sono duri e dai bordi ben definiti mentre i premolari sono più piccoli dei canini. Ma se Fido non mastica, che funzione hanno i suoi denti?

Incisivi: tagliano e mordono la carne della preda,

canini: sono utili per la presa e lacerano la carne (non a caso sono anche detti ‘denti da caccia’),

molari: con la loro durezza riescono a frantumare le ossa,

premolari: trattengono la preda per non farla fuggire.

Sebbene possano sembrare della stessa composizione delle ossa, in realtà i denti sono formati da: cemento (che copre dentina e radice, fungendo da collante tra dente e la sua postazione), smalto (che protegge la dentina dagli elementi esterni) e dentina (che protegge a sua volta la polpa del dente).

Curiosità sui denti del cane: problemi e salute

Come tutti gli organi, anche i denti sono soggetti a malattie e problemi: nel caso del cane infatti una corretta igiene e un controllo della sua dentatura saranno fondamentali per crescere sani e forti, così come per noi umani. I problemi più comuni riguardano l’accumulo di tartaro, dovuto alla placca che si deposita, fino alla gengivite nel cane e altre patologie dentali (alitosi canina fino a alla caduta dei denti).

E’ fondamentale sapere come lavare i denti al cane per non correre rischi, utilizzando prodotti appositi masticabili, facili da trovare in commercio. Inoltre sarà premura del nostro veterinario controllarli durante la visita di routine per prevenire problemi dentali ed eventualmente frenarne l’evoluzione in peggio.