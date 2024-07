Curiosità e aneddoti delle Olimpiadi per gli appassionati

Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, l’entusiasmo cresce non solo tra gli atleti, ma anche tra gli appassionati di curiosità storiche e scientifiche. Ecco alcuni fatti intriganti che potrebbero sorprenderti e arricchire la tua conoscenza olimpica.

Le medaglie d’oro assegnate agli atleti vincitori non sono interamente d’oro. Secondo le regole del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), le medaglie devono essere placcate con almeno 6 grammi di oro puro, ma sono principalmente fatte di argento. L’ultima volta che furono utilizzate medaglie d’oro massiccio fu nel 1912 ai Giochi di Stoccolma.

Un mito comune è che i primi olimpionici gareggiassero nudi. Sebbene non sia del tutto vero, si racconta che nel 720 a.C., un atleta greco di nome Orsippo di Megara perse il suo perizoma durante una corsa e continuò a gareggiare, vincendo la gara.

I primi Giochi Olimpici si tennero ad Atene nel 776 a.C. e facevano parte dei festival rituali centrali dell’antica Grecia. Aristotele attribuisce questa data ai primi Giochi, confermata da reperti archeologici dell’epoca. Gli antichi Giochi si svolgevano ogni quattro anni, un ciclo chiamato Olimpiade, che coincideva con gli anni bisestili del calendario gregoriano moderno.

Dopo un’interruzione di 1.500 anni, i Giochi Olimpici moderni furono ripristinati nel 1896 ad Atene grazie agli sforzi dello storico francese Pierre de Coubertin, che fondò il Comitato Olimpico Internazionale nel 1894. Solo una dozzina di paesi parteciparono a questa prima edizione moderna.

Le prime Olimpiadi Invernali si tennero a Chamonix, in Francia, nel 1924, ispirate dal successo dei Giochi Estivi. Inizialmente, alcuni paesi scandinavi si opposero, temendo la concorrenza con i loro Giochi Nordici. Tuttavia, le Olimpiadi Invernali divennero un evento regolare, tenendosi nello stesso anno dei Giochi Estivi fino al 1992.

Tra il 1912 e il 1948, pittori, scultori, architetti, scrittori e musicisti potevano competere per le medaglie olimpiche. Ogni disciplina artistica era considerata uno sport a sé stante, con vari eventi. Tuttavia, queste competizioni artistiche furono eliminate dopo i Giochi del 1948 a causa del calo di partecipazione.

Il 2012 segnò un anno storico in cui ogni paese partecipante inviò almeno un’atleta donna ai Giochi Olimpici di Londra. Sebbene le donne avessero già gareggiato in tutti gli sport olimpici dal 2000, fu solo nel 2012 che paesi come Brunei, Arabia Saudita e Qatar inclusero atlete nelle loro squadre.

Tra gli sport olimpici dismessi, il tiro alla fune è forse il più iconico. Altri eventi eliminati includono la corsa dei piccioni, il croquet e la scalata della corda.

Questi fatti non solo arricchiscono la nostra comprensione storica e culturale dei Giochi Olimpici, ma ci ricordano anche l’evoluzione continua di questo evento globale. Con Parigi 2024 alle porte, siamo pronti a scoprire nuove storie e a celebrare l’eccellenza atletica.