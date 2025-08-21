28.7 C
Cure veterinarie in Italia: salute e benessere degli animali

Cure veterinarie in Italia: salute e benessere degli animali

Le visite veterinarie sono essenziali per la salute degli animali domestici. Ogni anno, i proprietari portano i loro animali a controlli di routine e per vaccinazioni, garantendo la loro protezione e benessere.

Le visite veterinarie generiche, come i check-up annuali o per sintomi leggeri, sono comuni e il loro costo si aggira intorno ai 61 euro. È fondamentale vaccinare gli animali contro malattie pericolose, come il cimurro e la parvovirosi per i cani, e la panleucopenia per i gatti, con un costo di circa 55 euro. Le vaccinazioni facoltative, come quelle contro la leishmaniosi, la bordetella e la leucemia felina, possono costare 59 euro.

Per proteggere gli animali da parassiti, sono disponibili trattamenti preventivi come pipette, pastiglie e collari, con un costo di circa 42 euro. In caso di necessità chirurgiche, come sterilizzazione o castrazione, le spese possono arrivare a 179 euro. Altri interventi chirurgici, come la rimozione di tumori o la correzione di fratture, possono costare fino a 648 euro, mentre il ricovero per assistenza post-operatoria può arrivare a 506 euro.

La diagnostica è altrettanto importante; le analisi del sangue hanno un costo di 69 euro, mentre gli esami delle urine o delle feci richiedono circa 38 euro. Radiografie e ecografie hanno costi rispettivi di 91 e 93 euro.

Infine, le terapie per malattie acute, come infezioni respiratorie o gastroenteriti, hanno un costo di 144 euro, mentre il trattamento per malattie croniche, come il diabete e l’insufficienza renale, può costare 333 euro. Le cure odontoiatriche e le terapie riabilitative sono altre spese rilevanti per garantire la salute a lungo termine degli animali.

