Anche se non esiste una cura specifica contro Covid-19, abbiamo a disposizione una serie di farmaci che si stanno rivelando utili nella gestione dell’infezione. Altri invece, ritenuti promettenti all’inizio della pandemia, sono stati successivamente declassati e accantonati. I farmaci che oggi vengono utilizzati, in base alla gravità e alla fase dell’infezione, hanno come obiettivo quello di mitigare gli effetti della malattia e di favorire il recupero dei pazienti. Ma non sempre e non su tutti.

Gli antivirali bocciati o quasi

Sono stati la prima scelta all’inizio della pandemia, ma quasi tutti si sono dimostrati inutili o addirittura dannosi nell’ambito delle sperimentazioni cliniche. Liponavir/ritonavor, ad esempio, sono due farmaci usati contro l’HIV. Sono stati utilizzati nelle prime fasi dell’epidemia ma l’Aifa ha deciso di sospendere l’autorizzazione all’utilizzo off-label perché entrambi si sono rivelati inefficaci. Stesso destino per i “vecchi” antimalarici clorochina e idrossiclorochina, oggi usati anche nel trattamento di alcune patologie autoimmuni.

In particolare, l’idrossiclorochina è diventata molto popolare soprattutto dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti Donal Trump ne ha decantato pubblicamente gli effetti. Ma non ci sono evidenze circa la sua efficacia. L’Organizzazione mondiale della sanità l’ha poi definitivamente bocciata, insieme alla clorochina. Così anche l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). L’unico antivirale “sopravvissuto”, almeno in parte, ai test clinici è il remdesivir. Si tratta di un farmaco sviluppato contro l’Ebola, bocciato dall’Oms, ma che continua a essere utilizzato solo in casi selezionati. Più precisamente viene somministrato nei pazienti che si trovano nella cosiddetta “seconda fase” dell’infezione, in presenza cioè di sintomi che tendono ad andare verso un peggioramento.

La nuova promessa degli anticorpi monoclonali

Approvati da poche settimane, sono considerati tra le armi più efficaci di cui oggi disponiamo contro Covid-19. Al momento gli unici in commercio sono il cocktail della Regeneron e il farmaco di Eli Lilly. Il Regen-Cov è il cocktail di anticorpi monoclonali reso celebre per essere stato usato anche dall’ex presidente Usa, Donald Trump. Prodotto dal casa farmaceutica americana Regeneron, è basato sugli anticorpi casirivimab e imdevimab. Il primo è stato isolato in un paziente di Singapore e il secondo è stato ottenuto in laboratorio inserendo la proteina spike del coronavirus nell’organismo di un topo modificato genericamente.

Secondo i risultati della ricerca sarebbe in grado di ridurre la carica virale in modo significativo e ridurre del 50 per cento il rischio di contrarre l’infezione. Questo ha aperto alla possibilità di usare questo cocktail come “vaccino passivo”, in attesa di una maggiore disponibilità dei vaccini anti-Covid. I dati indicano che il farmaco può allo stesso tempo ridurre la carica virale dei soggetti infetti. Il Bamlanivimab è l’anticorpo monoclonale autorizzato per l’uso di emergenza come trattamento per i pazienti ad alto rischio, con Covid-19 da lieve a moderato, negli Stati Uniti e in altri paesi nel mondo. Prodotto da Eli Lilly and Company, gli studi mostrano un’efficacia del 72 per cento nel ridurre il rischio di ospedalizzazione per i pazienti con sintomatologia moderata.

Bamlanivimab ed etesevimab è la combinazione di anticorpi targata Eli Lilly che gli studi indicano essere in grado di ridurre il rischio di ricovero e morte per Covid-19 del 70 per cento. I due monoclonali sono stati testati in pazienti ad alto rischio con recente diagnosi di Covid-19. Dai risultati emerge che sono anche in grado di ridurre la carica virale e accelerare la risoluzione dei sintomi.

I corticosteroidi “spengono” l’infiammazione

Sono farmaci di sintesi che imitano l’azione di ormoni naturali. Hanno proprietà antinfiammatorie e regolano l’attività di metabolismo e sistema immunitario. Sono ampiamente usati in clinica in caso di infiammazione cronica, reazioni allergiche e malattie autoimmuni. Nonostante le iniziali esitazioni, dovute ai pochi studi contrastanti sull’uso dei corticosteroidi per il trattamento di infezioni virali e batteriche, l’Aifa ne ha poi indicato l’utilizzo in alcuni casi selezionati.

Precisamente “nei soggetti ospedalizzati con malattia Covid-19 grave che necessitano di supplementazione di ossigeno, in presenza o meno di ventilazione meccanica (invasiva o non invasiva)”, si legge nelle indicazioni. In particolare, il Desametasone è efficace nei pazienti affetti da iperattivazione del sistema immunitario, ultima fase della malattia che vede i danni maggiore arrivare non più dal virus ma dal sistema immunitario. Il farmaco quindi spegne l’eccessiva infiammazione che il sistema immunitario mette in atto per difendersi da Covid-19 e proprio per questo il suo utilizzo è indicato nei pazienti gravi e non in quelli lievi/moderati, in cui il suo intervento ridurrebbe l’efficacia del sistema immunitario nell’aggredire il Sars-Cov-2.

Dal plasma iperimmune segnali incoraggianti

E’ il trattamento che consiste nell’utilizzare il plasma dei pazienti guariti da Covid-19, quindi ricco di anticorpi contro il nuovo coronavirus. Dagli studi clinici condotti su questa terapia arrivano segnali incoraggianti. Gli ultimi arrivano da uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, secondo il quale il plasma iperimmune avrebbe un effetto positivo sui pazienti se utilizzato durante le prime 72 ore del ricovero ospedaliero, e, in caso di alto titolo anticorpale, sia in grado di salvare vite umane perché efficace anche sulle persone anziane. In Italia l’Istituto superiore di Sanità ha avviato lo studio “Tsunami” che ha proprio lo scopo di valutare questa opzione terapeutica, ma i dati ancora non sono stati pubblicati.

L’eparina “inganna” il virus

Tra i trattamenti dell’infezione Covid-19 ci sono dati molto incoraggianti per l’enoxaparina sodica. Si tratta di un’eparina a basso peso molecolare ed è uno degli anticoagulanti più utilizzati per la prevenzione e la terapia delle tromboembolie venose e arteriose nei soggetti sottoposti a intervento chirurgico o allettati. Il suo utilizzo è in corso di valutazione per contrastare le alterazioni della coagulazione e le complicazioni trombotiche nei pazienti Covid-19. Il meccanismo d’azione dell’anticoagulante consiste nell’attrarre il virus che si attacca alla molecola del farmaco: il virus viene così “ingannato” e, anziché aggredire le cellule sane, aggredisce l’eparina.

L’eparina si può utilizzare, fin da subito, anche a livello domiciliare, nei pazienti che abbiano però dei fattori di rischio cardiovascolari tromboembolici. Si può usare come profilassi a bassi dosaggi oppure nel trattamento a dosaggi più alti, perché il paziente presenta già sintomi gravi che possono portare alla necessità di ventilazione meccanica.

Tocilizumab, ancora risultati contrastanti

È un inibitore dell’interleuchina 6, una delle citochine più importanti coinvolte nell’infiammazione che si sviluppa nella seconda fase della malattia. Viene utilizzato come trattamento per l’artrite reumatoide e per la sindrome da rilascio citochinico che si può verificare con le terapie a base di cellule Car-T, utili per combattere certi tipi di tumori del sangue.

All’inizio della pandemia il tocilizumab è stato considerato molto promettente, ma dagli studi condotti finora abbiamo poche evidenze circa la sua efficacia in ogni fase della malattia. Nel trial Recovery, la molecola sembra però essersi dimostrata utile nei pazienti ospedalizzati con necessità di ossigeno. Dalle analisi è emerso che tocilizumab è stato in grado di ridurre la mortalità e il ricorso alla ventilazione meccanica. A oggi tocilizumab, in Italia, si può usare solo all’interno di sperimentazioni cliniche.

Anakinra spegne la “tempesta citochinica”

In un recente studio clinico pubblicato sulla rivista Lancet Rheumatology e condotto dall’Università Vita-Salute San Raffaele è emerso che l’inibitore dell’Interleuchina IL-1, chiamato anakinra, è in grado di spegnere la tempesta di citochine infiammatorie che colpisce i pazienti con forme gravi di Covid-19. Lo studio mette a confronto, per la prima volta, l’efficacia di anakinra con gli inibitori di IL-6 tocilizumab e sarilumab. Secondo i risultati, a differenza di questi ultimi, solo anakinra ha prodotto una riduzione sostanziale della mortalità: la citochina da colpire è proprio IL-1. Lo studio dimostra anche la necessità di intervenire in modo tempestivo, dal momento che i pazienti trattati prima. Per questo ora è stato avviato uno studio randomizzato internazionale che ha lo scopo di aggiungere prove circa l’efficacia e la sicurezza di anakinra nei pazienti con Covid-19.