Cure odontoiatriche: un aiuto dalla medicina di genere

La medicina di genere è un approccio interdisciplinare che analizza come il sesso e il genere influenzino la fisiopatologia e la sintomatologia clinica delle malattie, migliorando la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle patologie. Tra le malattie di interesse odontoiatrico ci sono la sindrome metabolica, la malattia parodontale, il diabete, la sindrome di Sjögren, la sindrome della bocca urente, l’osteonecrosi dei mascellari da farmaci, l’epulide gravidica e l’HPV. Sabrina Santaniello, vicepresidente della Commissione Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di Roma, ha sottolineato questi aspetti durante un corso di formazione.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la medicina di genere come l’analisi delle differenze biologiche e socio-economiche sullo stato di salute degli individui. I benefici dell’approccio di genere risiedono nella personalizzazione delle cure, che migliora l’appropriatezza e la sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Le malattie odontoiatriche spesso variano in base al genere, rendendo questo approccio cruciale.

La sindrome metabolica, in particolare, ha ripercussioni anche nel cavo orale. Santaniello ha evidenziato come l’accumulo di cellule di grasso nelle ghiandole salivari influisca sulla produzione di saliva, attivando meccanismi che influenzano non solo il cavo orale, ma anche l’apparato gastroenterico.

La parodontite è un’altra patologia chiave che collega malattie orali e sistemiche. I patogeni presenti in bocca possono entrare nel flusso sanguigno e causare complicazioni, specialmente nel genere femminile, portando a parti pre-termine o aborti. Questo fenomeno è legato all’“inflammaging”, dove l’infiammazione causata dalla parodontite può alterare proteine nei tessuti, provocando risposte autoimmuni. La letteratura scientifica supporta queste affermazioni.

Fattori di rischio come il fumo, l’alcool e le radiazioni ionizzanti influenzano l’emergere di queste patologie. L’attività fisica è fondamentale per ridurre l’incidenza di problemi di salute, poiché l’infiammazione attiva risposte immunitarie con effetti che vanno oltre l’organo colpito.

È essenziale promuovere la collaborazione tra odontoiatri e specialisti medici, facilitando diagnosi tempestive e incoraggiando stili di vita sani per ridurre il rischio di malattie e prevenire ricadute nel Servizio Sanitario Nazionale.