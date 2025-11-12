Cure HIV a Roma: innovazioni per una terapia accessibile

Presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma è stato avviato un progetto innovativo chiamato Progress-Hiv, finalizzato a migliorare la somministrazione delle cure antiretrovirali a rilascio prolungato e la profilassi pre-esposizione.

Negli ultimi anni, la lotta contro l’HIV ha visto progressi significativi, trasformando questa malattia in una condizione gestibile. L’obiettivo del progetto è rendere le terapie più accessibili e integrate nella vita quotidiana dei pazienti. Le terapie innovative, come quelle iniettabili a rilascio prolungato, consentono di mantenere la viralità bassa con sole poche somministrazioni nel corso dell’anno. Simona Di Giambenedetto, ricercatrice in Malattie infettive, ha sottolineato l’importanza di un percorso dedicato per ottimizzare queste strategie.

Il progetto è stato implementato nell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, diretta da Carlo Torti, e coordinata dalla Di Giambenedetto. All’interno dell’ambulatorio, l’attività è stata riorganizzata per meglio rispondere alle esigenze dei 2000 pazienti che vivono con HIV e delle 400 persone in profilassi pre-esposizione. Tre ambulatori sono dedicati alla gestione dell’HIV, mentre uno è focalizzato sulla PrEP, con un forte focus sul counseling.

Un ulteriore supporto è rappresentato da uno sportello informativo, accessibile tramite e-mail, che offre orientamento e accesso ai servizi. I risultati sono incoraggianti: le persone in terapia long acting sono aumentate da 60 a 150 in pochi mesi. Per i pazienti più fragili, è attiva da tempo un’Unità di Assistenza Domiciliare che garantisce supporto diretto a casa.

Fondamentale è un’organizzazione clinica che assicura una continuità di cura, rispondendo così alle sfide della salute sessuale attuale.