10.2 C
Roma
mercoledì – 12 Novembre 2025
Salute

Cure HIV a Roma: innovazioni per una terapia accessibile

Da stranotizie
Cure HIV a Roma: innovazioni per una terapia accessibile

Presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma è stato avviato un progetto innovativo chiamato Progress-Hiv, finalizzato a migliorare la somministrazione delle cure antiretrovirali a rilascio prolungato e la profilassi pre-esposizione.

Negli ultimi anni, la lotta contro l’HIV ha visto progressi significativi, trasformando questa malattia in una condizione gestibile. L’obiettivo del progetto è rendere le terapie più accessibili e integrate nella vita quotidiana dei pazienti. Le terapie innovative, come quelle iniettabili a rilascio prolungato, consentono di mantenere la viralità bassa con sole poche somministrazioni nel corso dell’anno. Simona Di Giambenedetto, ricercatrice in Malattie infettive, ha sottolineato l’importanza di un percorso dedicato per ottimizzare queste strategie.

Il progetto è stato implementato nell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, diretta da Carlo Torti, e coordinata dalla Di Giambenedetto. All’interno dell’ambulatorio, l’attività è stata riorganizzata per meglio rispondere alle esigenze dei 2000 pazienti che vivono con HIV e delle 400 persone in profilassi pre-esposizione. Tre ambulatori sono dedicati alla gestione dell’HIV, mentre uno è focalizzato sulla PrEP, con un forte focus sul counseling.

Un ulteriore supporto è rappresentato da uno sportello informativo, accessibile tramite e-mail, che offre orientamento e accesso ai servizi. I risultati sono incoraggianti: le persone in terapia long acting sono aumentate da 60 a 150 in pochi mesi. Per i pazienti più fragili, è attiva da tempo un’Unità di Assistenza Domiciliare che garantisce supporto diretto a casa.

Fondamentale è un’organizzazione clinica che assicura una continuità di cura, rispondendo così alle sfide della salute sessuale attuale.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Fondi al Cinema in Italia: Minacce e Difese del Ministero
Articolo successivo
Calcio al femminile: la rivoluzione dell’Asd Cresole 80
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.