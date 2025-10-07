Cure del dolore in Italia: strategie per migliorare la vita

Riprendono gli eventi del Centro Medico Cures di Villanova Mondovì, in via XX Settembre 2, con l’obiettivo di promuovere la salute e la prevenzione. Sabato, dalle 10 alle 11.30, la dottoressa Carmela Stramandino, ostetrica presso l’Ospedale Regina Montis Regalis, terrà una sessione gratuita sulla salute del pavimento pelvico femminile. È necessario prenotare al numero 0174699018 o via email a [email protected].

Mercoledì si svolgerà una serata informativa sulla terapia del dolore, inaugurando il ciclo di incontri “Cures Salute”. Alle 20.45, il direttore sanitario, Lucia Maria Fenoglio, e l’ex primario di Anestesia Enrico Ravera discuteranno del dolore, distinguendo tra acuto e cronico e presentando le terapie disponibili, coinvolgendo diverse discipline mediche.

Il 6 novembre, sempre alle 20.45 per “Cures Salute”, l’urologo Maurizio Colombo e la radiologa Elena Vinai parleranno delle problematiche maschili in urologia e dell’importanza della prevenzione. Infine, il 9 dicembre, interverranno l’oculista Guido Caramello e l’ortottista Beatrice Perrone, affrontando le principali problematiche visive in adulti e bambini.

Il dolore è un’esperienza comune che può variare da fastidiosa a insopportabile, influenzando la qualità della vita. Durante l’incontro, le dottoresse Fenoglio e Ravera approfondiranno la complessità del dolore, evidenziando le differenze tra dolore acuto e cronico. Fenoglio sottolinea l’importanza di un approccio multimodale nel trattamento del dolore cronico, che può includere terapie farmacologiche, radiofrequenze, tecniche infiltrative, oltre a supporto fisioterapico e psicologico. Ravera approfondirà anche le potenzialità dell’agopuntura nella gestione del dolore.