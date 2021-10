Per chi soffre di disturbi tiroidei riconquistare il benessere e l’equilibrio è un obiettivo di vita fondamentale. La scienza ha ormai dimostrato che esiste un nesso fisiologico, soggettivo e oggettivo tra patologie della tiroide, disturbi intestinali e aumento di peso, stress, stanchezza e invecchiamento precoce, e per riconquistare il proprio stato di salute è quindi necessario personalizzare il percorso di cura, tenendone in considerazione tutte le caratteristiche e problematiche.

“ La dieta della tiroide biotipizzata ” – basata sul Metodo Missori-Gelli®, percorso che guida alla personalizzazione delle proprie esigenze – rappresenta quindi una importante novità per chi soffre di questi disturbi, perché in grado di guidare nella costruzione di un piano su misura, capace di rispondere alle esigenze particolari di ognuno.

Per approfondire l’argomento alla luce delle ultime acquisizioni scientifiche esce in libreria “ La dieta della tiroide biotipizzata ”, libro nato dopo il successo del precedente volume sempre dedicato ai problemi tiroidei, diventato best seller, “La dieta della tiroide”. Scritto dal medico endocrinologo Serena Missori insieme ad Alessandro Gelli, direttore tecnico scientifico e presidente onorario dell’Accade-mia delle Scienze e Medicina Funzionale Uranus, il testo affronta anche le questioni legate alla tiroide, alla gestione della fertilità, alla gravidanza e alla menopausa, spiegando, tra le altre cose, quanto sia importante differenziare le quantità di nutrienti in base alle problematiche tiroidee e al biotipo morfologico. “Scegliere questo percorso – spiega l’ideatrice del Metodo Missori-Gelli® – rende consapevoli di quanto ci si possa sentire bene attraverso l’impiego intelligente e funzionale del cibo, dimenticando i sintomi, senza accontentarsi di sopravvivere”.

Sia nel pre-concepimento che in gravidanza è infatti importante monitorare i disturbi tiroidei già diagnosticati, che in queste fasi della vita potrebbero mutare in meglio o in peggio. “I problemi legati alla tiroide – continua Missori – sono una delle cause di infertilità, risolvibili con un percorso biotipoizzato. Chi soffre di ipotiroidismo potrà integrare la propria dieta con pistacchi, ricchi di tirosina, noci del Brasile, che contengono selenio, e vitamina D, indispensabile per l’autoimmunità e il buon funzionamento di questa ghiandola”.

Monitoraggio e alimentazione biotipizzata sono fondamentali non solo per la donna in gravidanza, ma anche per chi ha partorito da poco o si prepara ad affrontare la menopausa. “In queste fasi, tutti gli equilibri ormonali si modificano radicalmente per poterne costruire di nuovi”, continua l’autrice. “I problemi già diagnosticati possono mutare o, in chi non ne ha mai avuti, manifestarsi per la prima volta”. L’alimentazione naturalmente gioca un ruolo fondamentale per combattere l’autoimmunità e di grande importanza è il consumo di cereali integrali, nonché la riduzione del glutine.