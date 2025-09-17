Curare gli animali a Padova: spesa e servizi in crescita

A Padova, il 60% dei cittadini possiede almeno un animale domestico, a cui dedicano grande attenzione e affetto. Questo impegno si traduce in un’accorta scelta di alimenti di alta qualità e nella frequente visita a veterinari e toelettatori.

Secondo un recentissimo studio, i padovani spendono in media 72 euro al mese per ciascun animale, cifra che include cibo, accessori, integratori e medicinali. Il legame affettivo con i propri animali è molto forte: il 92% degli intervistati ha dichiarato di sentire un forte attaccamento verso i propri amici a quattro zampe. Inoltre, un quarto degli intervistati destina oltre 100 euro mensili alle loro cure. Calcolando su base annuale, questo comporta una spesa di 864 euro all’anno per cane o gatto, di cui quasi la metà è dedicata alla salute.

L’aumento dell’interesse per gli animali si riflette anche nelle attività commerciali: secondo la Confederazione Nazionale Artigiani (CNA), tra Padova e provincia ci sono 120 toelettature e 200 negozi di alimenti per animali. Molte di queste attività nascono dall’esperienza diretta degli artigiani, come nel caso di una startup che offre cibo per animali personalizzato.

Per quanto riguarda la salute, il 79% dei cani e gatti è stato portato dal veterinario almeno una volta nell’ultimo anno, principalmente per vaccinazioni e controlli di routine. Con l’aumento dei costi e del tempo dedicato, le polizze assicurative per animali domestici stanno diventando più frequenti: il 34% degli intervistati ne è a conoscenza e il 10% ha già sottoscritto una. La maggior parte è disposta a spendere tra 100 e 200 euro annuali per garantire servizi utili e assistenza veterinaria.