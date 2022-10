Cura del pelo del Laika della Siberia orientale dalla spazzola al bagnetto

Quali sono gli accorgimenti giusti per curare il suo manto? Tutto quello che c’è da sapere sulla cura del pelo del Laika della Siberia orientale.

Lucente e sano: chi non vorrebbe un manto così per il proprio amico a quattro zampe? Di sicuro non è così scontata la sua pulizia, anzi sono diversi i consigli da seguire nella cura del pelo del Laika della Siberia orientale, se ne vogliamo uno in forma. Ecco dunque quali sono gli accorgimenti dall’uso della spazzola alla frequenza del bagnetto per questo esemplare.

Il pelo del Laika della Siberia orientale: caratteristiche generali

Da sempre il tratto distintivo per tutti cani, almeno nella maggior parte dei casi, è il mantello che lo ricopre: in questo caso è quasi ‘scontato’ pensare che si tratti di un pelo fitto e folto, l’unico in grado di ‘reggere’ alle bassissime temperature dei suoi luoghi d’origine.

Infatti non solo lo strato di manto che lo ricopre è duro al tatto e fitto alla vista, grosso e denso. Nei maschi si può notare una lieve criniera attorno alle spalle e sul collo. ma ha anche un abbondante sottopelo, che lo rende praticamente ‘impermeabile’ all’umidità e al freddo. Un’altra caratteristica importante è il colore, che può spaziare dal nero al bianco al rosso, con macchie di questi colori su fondo unico sempre diverso.

Cura del pelo del Laika della Siberia orientale: l’uso della spazzola

La spazzolatura di un Laika della Siberia orientale non può prescindere da un fattore fondamentale, ovvero la perdita di pelo che nei periodi di muta di questa razza è molto abbondante. Dunque l’uso di questo fondamentale strumento è utile non solo per evitare la formazione di nodi (che con una lunghezza corta come in questo caso è praticamente nullo) ma soprattutto per eliminare lo strato di pelo morto che si deposita sulla sua superficie.

Infatti è consigliato dargli almeno un paio di spazzolate alla settimana, proprio per tenerlo sempre in forma ma anche pulito da eventuali residui di sporcizia ed elementi esterni, che possono depositarvisi.

Cura del pelo del Laika della Siberia orientale: e il bagnetto?

Un’altra caratteristica molto favorevole per i padroni che hanno poco tempo è sicuramente quella che il manto di questo particolare tipo di Spitz russo non necessita affatto di essere lavato. Infatti si potrà procedere al lavaggio con i prodotti giusti e indicati per il cane solo quando il manto inizia a presentarsi diverso dal solito.

Se dovessimo notare un cambiamento di colore o di odore del pelo, allora probabilmente sarà il caso di portarlo dal toelettatore per una rinfrescata oppure di procedere con cautela a casa, ma solo se si tratta di mani esperte.