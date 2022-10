Cura del pelo del Guardiano Moscovita: dalla toelettatura al bagnetto

Cura del pelo del Guardiano Moscovita: tutte le tecniche, i suggerimenti e gli accessori essenziali per la toelettatura di questo molossoide.

Il mantello per il cane è come un cappotto per l’uomo, lo protegge da fattori ambientali esterni.

Ha, come infatti, una funzione termoisolante, impermeabilizzante ed è anche un importante fattore estetico, da non sottovalutare.

Ogni razza ha la sua tipologia di mantello e oggi ci occuperemo della cura del pelo del Guardiano Moscovita.

Vediamo, quindi come occuparci della toelettatura del mantello, del bagnetto e dell’igiene del corpo di questo grande cagnolone dalle origini russe.

Cura del pelo del Guardiano Moscovita: tipologia di pelo

Per poter capire come avere cura del pelo del Guardiano Moscovita è necessario conoscere la tipologia di pelo.

Ecco perché, in questo articolo, andremo a descrivere le caratteristiche e la tipologia di mantello del Guardiano Moscovita, uno straordinario molossoide.

Il Guardiano Moscovita è una delle razze di cani più grandi al mondo.

È muscoloso, ha una testa piuttosto voluminosa e delle gambe robuste e potenti. Questo cane, misura tra i 64 e i 69 cm e pesa da 45 a 68 kg.

Esistono due tipi di Guardiano Moscovita, ovvero a pelo raso e a pelo lungo, ma in entrambe le varietà è presente un sottopelo soffice e vaporoso, mentre il pelo è fitto e ruvido all’esterno.

Questo tipo di mantello lo rende resistente a condizioni e temperature estreme.

Considerando, quindi il tipo di pelo appena descritto, gli esperti consigliano almeno una spazzolata a settimana.

La toelettatura va eseguita con strumenti adeguati al tipo di pelo, per evitare di ferire la pelle del cane. È bene, procurarsi un pettine e una spazzola morbida.

Per quanto riguarda la colorazione, questa può essere di colore rosso, macchiato dove il colore che prevale è il bianco, il rosso e il marrone.

Alimentazione del Guardiano Moscovita: dosi, alimenti e frequenza pasti

L’igiene del corpo del cane Guardiano Moscovita anche chiamato Moscow Watchdog o cane da guardia di Mosca, è importante come per l’uomo.

In particolare, la pulizia di alcune aree del corpo è fondamentale per prevenire alcune infezioni che possono essere anche piuttosto pericolose.

A prescindere dal bagnetto che nel caso del Guardiano Moscovita deve avvenire ogni 5/6mesi, è basilare avere cura di orecchie, occhi e bocca del cane molto più frequentemente.

Le orecchie, generalmente, devono essere pulite con tamponi di cotone imbevuti d’acqua. Gli occhi, invece, vengono lavati con soluzione di camomilla.

Mentre, la bocca va tenuta pulita, con appositi spazzolini e dentifricio per cani, volendo anche preparati con le vostre stesse mani.

Questi accessori, aiutano a prevenire la formazione del tartaro, delle carie e tutte le malattie dalla bocca del cane.

La medesima attenzione deve essere rivolta anche alle unghie del cane.

Come infatti, nel caso in cui il Guardiano Moscovita dovesse avere le unghie piuttosto lunghe, è opportuno lasciare che un professionista provveda al taglio, evitando di ferire le zampe del cane.

Ricordatevi che un animale curato, sottoposto a visite di controllo e vaccinato, può sicuramente vivere più a lungo.

Generalmente la durata di vita media del Guardiano Moscovita è di circa 9/11 anni.