Cura del pelo del Grande Anglo-Francese Tricolore: toelettatura e igiene

Come avere cura del pelo del Grande Anglo-Francese Tricolore, dalla toelettatura al bagnetto di questa straordinaria razza di cane francese.

In questo articolo, troverete le risposte a tutte le vostre domande sulla cura del pelo del Grande Anglo-Francese Tricolore e dell’igiene del suo corpo.

Tutti i segreti, per un manto sempre pulito, brillante e soprattutto sano.

Vediamo, quindi, cosa fare per una corretta igiene del corpo, oltre che un’adeguata cura del pelo del Grande Anglo-Francese Tricolore.

Ricordatevi che solo attraverso regolari controlli, vaccinazioni e igiene del corpo, potrete garantire al vostro amico a quattro zampe, una durata di vita molto più lunga e soprattutto sana.

Cura del pelo del Grande Anglo-Francese Tricolore: tipo di pelo

Caratteristiche generali, stile di vita della razza, tipologia di pelo, tre fattori essenziali da conoscere per potersi prendere cura del Grande Anglo-Francese Tricolore.

Inizieremo, quindi, dalla descrizione fisica del Grande Anglo-Francese Tricolore.

Si tratta di un cane di taglia medio-grande, di circa 60 a 70 cm al garrese per 34,5-35,5 kg di peso.

Si tratta di un cane molto resistente, in particolare alle condizioni climatiche avverse, dotato di pelo corto e fitto.

La sua colorazione, come del resto di deduce dal nome stesso, può essere tricolore.

La combinazione più frequente è il mantello nero o con delle macchie più o meno estese. Focature vivaci o color rame, senza macchie nere (color carbone).

Ora che conoscete la tipologia di pelo, è bene rivelarvi anche le modalità di spazzolatura.

Essendo, quindi un cane a pelo corto, una volta a settimana, con gli strumenti adeguati, può andare più che bene.

Tenendo anche presente, che si tratta di un cane con delle perdite moderate di pelo.

Accessori per la toelettatura

Come accessori per rendere piacevole ed efficace la toelettatura, sono fondamentali un pettine e una spazzola morbida.

E solo durante il bagnetto andranno poi utilizzati prodotti specifici per la pelle del cane, come ad esempio shampoo, balsamo appositamente formulati per i cani.

Tali prodotti, sono, generalmente, venduti nei negozi specifici per animali e sono adatti alla pelle del cane, in modo tale che non si irriti.

Il bagnetto e l’igiene del corpo del Grande Anglo-Francese Tricolore

Il Grande Anglo-Francese Tricolore è un cane che non necessita di bagnetti frequenti.

In teoria nessun cane dovrebbe essere sottoposto a continui lavaggi, in quanto l’acqua e i prodotti solitamente utilizzati non sono amici del pelo e della pelle del cane.

Il discorso diventa totalmente opposto se parliamo di igiene del corpo.

La pulizia di alcune parti della corporatura del cane deve essere, contrariamente al bagnetto, eseguita con quotidianità e particolare cura alle aree delicate.

In particolare per questa razza di cane, occorre fare attenzione alla pulizia delle orecchie.

Il motivo, riguarda la formazione, poiché i cani come il Grande Anglo-Francese Tricolore, hanno orecchie grandi, lunghe e pendenti.

Proprio a causa della loro conformazione, chiudono il condotto uditivo e ostacolano la circolazione dell’aria, intrappolando l’umidità e aumentando la temperatura interna delle orecchie.

Ciò favorisce una crescita batterica eccessiva, portando così allo sviluppo di otite nel cane.

Per questo motivo, per i cani come il Grande Anglo-Francese Tricolore, è importante eseguire un controllo regolare del condotto uditivo ed effettuare una pulizia costante con una soluzione di lavaggio antisettica.

Avere cura di queste aree del corpo permetterà al cane di evitare malattie, quali infezioni insidiose e piuttosto fastidiose.

Insieme alla pulizia delle orecchie è bene occuparsi anche di occhi e bocca del cane.

Per gli occhi basta una garza sterile e della semplice acqua, mentre per i denti esistono degli appositi spazzolini per cani.

In merito, invece alle unghie, quando e se vi sembreranno troppo lunghe sarà necessario portarle a tagliare, preferibilmente da un professionista.