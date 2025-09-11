22.3 C
Cura degli animali in Italia: spese e polizze pet in crescita

Secondo un’indagine di Nomisma, la cura degli animali domestici è una spesa significativa per molte famiglie italiane. Due italiani su tre possiedono almeno un animale, principalmente cani e gatti. La maggior parte degli intervistati esprime un forte legame affettivo con il proprio pet: il 94% si sente vicino al proprio animale, e il 60% si dichiara “fortemente affezionato”.

In media, ogni famiglia spende circa 75 euro al mese per la cura del proprio animale. Un quarto degli intervistati spende oltre 100 euro al mese, portando a una spesa annuale di circa 900 euro per ogni cane o gatto. Di questo importo, quasi 380 euro sono dedicati alla salute. Per gli italiani, l’affetto verso il proprio animale è inestimabile.

Il ruolo del veterinario è fondamentale: l’86% dei cani e gatti ha effettuato almeno una visita nell’ultimo anno. Le visite sono principalmente dovute a controlli di routine e vaccinazioni. Solo una minoranza richiede visite per malattie croniche o interventi chirurgici.

In Italia, stanno guadagnando popolarità le polizze per animali, anche se il paese è ancora indietro rispetto a nazioni come Francia e Germania. Il 53% degli intervistati è a conoscenza di queste polizze, e il 22% ne ha già una. Inoltre, il 58% di chi non ha un’assicurazione è disposto a prenderla in considerazione. Le persone sono aperte a spendere tra 100 e 200 euro l’anno, con il 22% disposto a pagare oltre 200 euro. Tra i servizi più apprezzati ci sono i rimborsi completi e le tariffe agevolate, insieme alla disponibilità del veterinario 24 ore su 24 e ai servizi a domicilio.

