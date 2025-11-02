Cura degli animali in Abruzzo: spese e polizze assicurative

Ogni mese, le famiglie italiane spendono in media 75 euro per prendersi cura dei propri animali domestici, una cifra che si traduce in quasi 900 euro all’anno. Questo impegno economico è un riflesso del profondo legame affettivo che unisce le persone ai loro amici a quattro zampe. Quasi la metà di questa spesa è destinata a visite veterinarie, un aspetto considerato fondamentale per garantire la salute degli animali. Inoltre, l’interesse per le polizze assicurative per animali è in aumento, segno che i pet sono sempre più visti come membri della famiglia.

In Abruzzo, nel 2022, sono stati registrati oltre 307.000 cani microchippati, un indicatore di un attaccamento profondo alla presenza di animali in casa. A livello nazionale, due italiani su tre convivono con un cane o un gatto, cosa che comporta una serie di spese come cibo, giochi e cure veterinarie. La spesa media mensile è di 75 euro, e quasi un quarto dei proprietari supera i 100 euro. Ogni anno, quasi 900 euro vengono spesi, di cui 379 solo per la salute.

La figura del veterinario è diventata centrale nella vita quotidiana degli amanti degli animali. Ben l’86% dei pet ha ricevuto almeno una visita nell’ultimo anno, con controlli di routine e vaccinazioni tra le motivazioni più comuni. Oltre ai costi per cibo e cure, cresce l’interesse per le polizze assicurative, con il 53% degli italiani al corrente di queste opzioni e il 22% che ne ha già sottoscritta una.

Oltre ai numeri, emerge chiaramente l’affetto che le persone nutrono verso i leur animali. Ogni spesa è vista come un gesto d’amore, testimoniando un legame che è diventato una parte fondamentale della vita quotidiana.