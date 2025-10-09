Cura degli animali domestici in autunno: consigli pratici

Il cambio di stagione presenta diverse sfide per gli animali domestici. Con l’arrivo del freddo autunnale, è importante adottare piccole accortezze che possono migliorare il benessere dei nostri cani e gatti.

La dottoressa Simona D’Innocenzo, medico veterinario, consiglia di prestare attenzione ai cani, che in questo periodo cambiano pelo per prepararsi all’inverno. È fondamentale spazzolarli regolarmente e portarli a toelettare. Se un cane ha problemi di dermatite, è utile somministrargli integratori specifici per curare pelo e pelle. Inoltre, è opportuno aumentare le passeggiate post-estive e proteggere gli animali con un cappottino nelle ore più fredde, soprattutto per i cani con patologie respiratorie o pelo corto.

Per quanto riguarda i cani anziani, è importante fornire una cuccia confortevole dove possano riposare. Gli animali più grandi tendono a soffrire di dolori articolari a causa del freddo, quindi è consigliabile somministrare integratori per rinforzare le articolazioni.

Anche i gatti affrontano un cambio di pelo e necessitano di spazzolate frequenti durante il passaggio alle temperature più basse. È bene utilizzare paste “rimuovi bolo” e cicli di integratori specifici per la loro pelle e pelo, in particolare per quelli affetti da dermatite. I gatti anziani necessitano di attenzioni speciali come integratori per l’artrosi. Con il calo delle temperature, è normale che i gatti mangino di più, il che richiede attenzione per evitare l’obesità, in particolare negli esemplari più anziani. È sempre consigliabile pesare giornalmente la quantità di cibo da offrire a ciascun gatto, previa consultazione con un veterinario.