Cura degli Animali a Padova: Affetto e Spese Mensili

Quasi il 60% dei residenti di Padova ha almeno un animale domestico e non risparmia sulle spese ad essi dedicate. Ogni cane o gatto costa mediamente 72 euro al mese, pari a 864 euro all’anno, secondo un’indagine dell’Osservatorio Sanità di UniSalute in collaborazione con Nomisma.

Il legame tra i padovani e i loro animali è molto forte: il 92% dei proprietari afferma di avere un rapporto stretto con il proprio pet, e oltre la metà si dichiarano «fortemente affezionati». Le spese per la salute degli animali incidono notevolmente sul bilancio familiare, con circa 355 euro annui destinati a vaccini, controlli e farmaci. Il 79% dei padovani ha portato il proprio animale dal veterinario almeno una volta nell’ultimo anno, e il 10% lo ha fatto ogni 2-3 mesi.

L’interesse per la salute degli animali è accompagnato dall’aumento delle assicurazioni per animali domestici. Attualmente, un padovano su dieci possiede già una polizza, mentre il 50% potrebbe decidere di stipularne una nei 12 mesi successivi. La maggioranza (59%) sarebbe disposta a spendere tra 100 e 200 euro all’anno per una polizza, apprezzando rimborsi completi, tariffe agevolate e reperibilità 24 ore su 24.

Questi dati riflettono un affetto sincero verso gli animali, ma anche una spesa significativa da considerare. Per i padovani, prendersi cura dei propri animali è sia una scelta di cuore che una spesa da pianificare.