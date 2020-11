Sarà tutta per l’Italia la produzione del super-anticorpo monoclonale ‘made in Italy’ contro Covid-19 nel 2021. “Puntiamo a iniziare la sperimentazione di fase 1 per dicembre, e di arrivare alla fine della fase 2 rinforzata in primavera, per presentare a marzo il dossier per l’autorizzazione. L’obiettivo è di arrivare con le prime 100.000 dosi tra aprile e maggio. E possiamo dire che tutto quello che lo stabilimento Menarini di Pomezia potrà produrre nel 2021 sarà destinato all’Italia”. Parola di Fabrizio Landi, presidente di Fondazione Toscana Life Sciences (Tls) che, in un’intervista a due voci insieme a Lucia Aleotti, azionista e componente del Board di Menarini, fa il punto con l’Adnkronos Salute sulla ricerca italiana che ha portato a selezionare un potentissimo anticorpo monoclonale specifico contro Covid-19.

