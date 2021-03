Di infarto non ce n’è un solo, ne esistono vari tipi. Il caso più noto, quello classico, è rappresentato dall’occlusione acuta e completa di un’arteria coronaria. Ma ci sono anche situazioni in cui l’occlusione è parziale o intermittente. In tutti i casi è essenziale intervenire quanto prima, sia per rimuovere l’occlusione dell’arteria e ristabilire il circolo sanguigno, sia per prevenire danni ai tessuti. Fra le conseguenze dell’infarto, infatti, c’è la morte delle cellule e la formazione di cicatrici, anche molto estese, che alterano la funzione del cuore e che possono portare ad un’insufficienza cardiaca (o scompenso). Ora uno studio condotto su modelli animali dall’Università Nazionale d’Irlanda a Galway potrebbe aprire una nuova via di ricerca per provare a ridurre i danni. La nuova possibilità consiste nell’utilizzo di un particolare idrogel, una sostanza che, iniettata nella parete cardiaca, ha mostrato di poter preservare il tessuto e migliorarne la funzionalità dopo un infarto. Questi primi risultati sono pubblicati su Science Traslational Medicine.

Prevenire le cicatrici

Le strutture fibrotiche sono necessarie per riparare le lesioni e sono tanto più estese quanto più si attende prima di trattare l’infarto. Lo scompenso cardiaco a cui possono portare è una patologia insidiosa e molto grave, anche fatale. Ma una volta che il danno è fatto come si può riparare? “Ad oggi non abbiamo strumenti efficaci per trattare il problema”, sottolinea Giuseppe Tarantini, Presidente della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (Gise): “Il filone di ricerca basato sull’utilizzo delle cellule staminali, infatti, è andato incontro a un insuccesso negli studi clinici su esseri umani”.

Lo studio

Per questo vari gruppi di ricerca in tutto il mondo stanno ipotizzando e testando nuove opzioni di trattamento. I ricercatori irlandesi, coordinati dall’italiano Paolo Contessotto, hanno studiato cosa succede in un campione di pecore con un tipo di infarto chiamato in gergo clinico NSTEMI (senza sopraslivellamento del tratto ST), che non coinvolge tutto lo spessore della parete cardiaca e che generalmente è meno grave dell’infarto “tradizionale” (classificato come STEMI, con sopraslivellamento del tratto ST). Se nella fase acuta può risultare più semplice da curare, tuttavia l’infarto NSTEMI può essere pericoloso nel lungo termine anche per la sopravvivenza. “Si tratta di un tipo di infarto più frequente nei pazienti anziani”, sottolinea Tarantini, “che presentano occlusioni non complete che possono coinvolgere più vasi”.

L’idea del gruppo di Contessotto è quella di impiegare non le cellule staminali ma un particolare idrogel. L’idrogel è costruito per mimare la matrice extracellulare del cuore, che non è composta da cellule e che di fatto rappresenta la rete, la struttura, nella quale si incasellano i vari componenti del tessuto. Iniettato nel miocardio, l’idrogel forma un’impalcatura degradabile che sembra favorire, nella pecora, il ripristino della struttura del tessuto. In qualche (ancora molto pochi) animali con infarto NSTEMI, a distanza di 21 giorni dall’iniezione, l’idrogel ha ripristinato il normale volume di fluido espulso dalla camera cardiaca ad ogni contrazione. Inoltre ha ridotto le cicatrici e ha favorito la ricrescita di vasi sanguigni nelle regioni danneggiate.

Risultati preliminari

Il risultato suggerisce l’importanza di approfondire l’indagine in altri modelli animali e in futuro studiare le modalità per poter eseguire tali procedure sull’essere umano, una strada attualmente non percorribile. “Il lavoro è interessante e di valore”, commenta Tarantini, non coinvolto nel lavoro, “dato che si inserisce in un nuovo filone di ricerca e apre nuove frontiere di studio. Tuttavia è doveroso rimarcare che attualmente non è possibile fare generalizzazioni ed estendere in alcun modo i dati a pazienti umani”. Le ragioni sono varie: “I risultati – sottolinea il presidente del Gise – sono stati ottenuti su un modello animale il cui apparato cardiaco presenta varie differenze rispetto al nostro. Inoltre l’insorgenza in laboratorio dell’infarto nell’animale è un evento completamente diverso rispetto a quello che avviene nell’essere umano”. E non è detto che ciò che è stato osservato, una volta traslato su di noi, resti valido. “Un esempio critico – aggiunge Tarantini – è rappresentato proprio dal fallimento dell’utilizzo delle cellule staminali a cui ho accennato, che invece negli animali avevano mostrato effetti positivi”.

Insomma, il salto è ancora troppo ampio. Nel frattempo, prevenire è essenziale. “Ad oggi – conclude Tarantini – l’azione principale per limitare i danni rimane l’intervento tempestivo. In presenza di sintomi e dolore il paziente deve chiamare subito il 118, cosa che spesso durante la pandemia, per paura del contagio, non è avvenuta, con molti rischi e complicanze in più per la persona con infarto”.