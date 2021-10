Riorganizzare la cardiologia italiana dopo la tempesta perfetta di Covid-19, superando anche le problematiche che esistevano prima della pandemia. E’ la proposta, che punta ad assicurare a tutti i pazienti standard di cura elevati attraverso l’istituzione e il finanziamento di un Piano Nazionale Cardiovascolare, che viene dagli esperti presenti a Milano in occasione del Congresso della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (Gise). Va detto che non bisogna chiamare in causa solo la pandemia, visto che alcuni limiti alla disponibilità di questi approcci “senza bisturi” erano presenti già prima. Lo rivela Giuseppe Tarantini, Presidente Nazionale del Gise: “nel 2019, quindi prima dell’esplosione della pandemia, solo un malato su sette aveva accesso agli standard di cura in cardiologia interventistica”.

Le linee guida

Le richieste degli specialisti, che puntano sull’appropriatezza dei trattamenti anche sulla scorta delle indicazioni che vengono dalle Società scientifiche internazionali, sono chiare. Un esempio per tutti: la Tavi, ovvero la possibilità di sostituire la valvola aortica attraverso una sonda che risale fino al ventricolo sinistro, invece che con il tradizionale intervento chirurgico. La scelta del trattamento è oggi giustificata dalle linee guida della Società Europea di Cardiologia (Esc), recentemente promulgate. “La Tavi viene utilizzata per la gestione della stenosi valvolare aortica, la valvulopatia più comune in Italia e in Europa – segnala Giovanni Esposito, presidente Eletto Gise. Grazie a questo impianto transcatetere, inserito dall’inguine, riusciamo a sostituire la valvola aortica in circa 45 minuti senza dover aprire lo sterno del paziente ed evitando così cicatrici e anestesia totale. Di recente le nuove linee guida della Società Europea di Cardiologia hanno ampliato lo spettro di persone che possono essere sottoposte al trattamento. Sono stati inclusi anche gli over 75 e si tratta di un’ottima notizia dal momento che sono proprio questa categoria d’anziani la più esposta ai pericoli della malattia”.

Gli anziani

Questo approccio, peraltro, negli anziani consentirebbe anche un risparmio economico. Il ricorso alla Tavi nel 90% dei pazienti italiani over 75 consentirebbe un risparmio di 52mila giornate di degenza e riabilitazione in ospedale per un totale di 13 milioni di euro l’anno. “Avremmo inoltre una riduzione di 14mila giornate di ricovero per acuti e quindi potremmo trattare nei nostri reparti 1.000 pazienti in più all’anno – prosegue Tarantini”.

Interventi mini invasivi

La situazione appare ampiamente migliorabile anche per la riparazione mininvasiva della valvola mitrale: meno di 1.000 pazienti hanno avuto accesso in Italia alla terapia di riparazione mininvasiva della valvola mitrale e l’Italia, considerando i dati epidemiologici, è molto indietro rispetto agli altri paesi. E’ necessario ottimizzare con il territorio l’individuazione del bisogni non soddisfatti dei pazienti grazie ad equipe multidisciplinari, i cosiddetti Heart Team, che garantiscano l’appropriatezza delle cure per il trattamento delle malattie delle valvole aortica, mitrale e tricuspide. A far chiedere con forza attenzione alla tematica, secondo gli specialisti, è anche la necessità di recuperare gli interventi che non siamo riusciti ad eseguire a causa del Covid-19″.

“Nel 2020 abbiamo avuto un +30% di decessi per problemi cardiaci fuori dagli ospedali rispetto agli anni precedenti – aggiunge Esposito. Abbiamo inoltre registrato una riduzione del 20% delle attività dei laboratori di emodinamica. Per la Tavi e altre procedure interventistiche cardiovascolari, quali la riparazione mininvasiva della valvola mitrale e la chiusura percutanea dell’auricola sinistra del cuore nei pazienti con fibrillazione atriale non trattabili farmacologicamente, restano numerosi ostacoli clinici, organizzativi e finanziari che rischiano di penalizzare fortemente i pazienti. Come Società Scientifica siamo pronti a collaborare per la stesura e applicazione del Piano Nazionale Cardiovascolare. Vogliamo condivide i dati, monitorare gli esiti e avanzare proposte operative per valutare investimenti in sanità che garantiscano una migliore assistenza diagnostico-terapeutica e l’ottimizzazione di risorse umane e tecnologiche”.