Cuore in pericolo per i nottambuli, rischio raddoppiato di calcificazione delle arterie

Le persone che tendono ad andare a letto più tardi, i cosiddetti nottambuli o “gufi”, hanno un rischio quasi due volte maggiore di soffrire di calcificazione delle arterie, una complicazione che aumenta le probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari. Questi sono i risultati di uno studio dell’Università di Göteborg, in Svezia, pubblicato sulla rivista Sleep Medicine. La calcificazione delle arterie, o aterosclerosi come è anche conosciuta, comporta l‘accumulo di depositi di grasso all’interno delle arterie, rendendo più difficile il passaggio del sangue. La malattia si sviluppa in un periodo di tempo molto lungo e non viene notata finché non provoca angina, coaguli di sangue, infarto o ictus.

Il ritmo circadiano influenza la salute delle arterie coronarie

Precedenti ricerche avevano dimostrato che le persone con abitudini notturne avevano un rischio maggiore di malattie cardiovascolari, ma questo è il primo studio a dimostrare come il ritmo circadiano influenzi specificamente la calcificazione delle arterie. Lo studio ha coinvolto 771 uomini e donne di età compresa tra 50 e 64 anni, tutti parte del più ampio studio di popolazione SCAPIS. Il grado di calcificazione delle arterie coronarie è stato esaminato mediante tomografia computerizzata. I partecipanti stessi hanno indicato il loro cosiddetto cronotipo su una scala a cinque punti: mattiniero estremo, mattiniero moderato, intermedio, nottambulo moderato o nottambulo estremo. Dei 771 partecipanti, 144 sono stati identificati come tipi estremi mattinieri e 128 come nottambuli estremi.

I nottambuli presentano una prevalenza di oltre 40% di calcificazioni delle arterie

Nel gruppo più vigile al mattino solo il 22,2% presentava una marcata calcificazione delle arterie, la percentuale più bassa tra tutti e cinque i cronotipi. Il gruppo dei nottambuli estremi ha registrato la più alta prevalenza di gravi calcificazioni dell’arteria coronaria, pari al 40,6%. “I nostri risultati – commenta il primo autore dello studio, Mio Kobayashi Frisk, dottorando presso l’Accademia Sahlgrenska, Università di Göteborg – indicano che il cronotipo serale estremo può essere collegato non solo a una peggiore salute cardiovascolare in generale, ma anche più specificamente alla calcificazione delle arterie coronarie e all’aterosclerosi”.

Il ritmo circadiano dovrebbe essere preso in considerazione per trattamenti preventivi

“Oltre ai fattori precedentemente noti, anche il ritmo circadiano individuale sembra essere un importante fattore di rischio per la calcificazione delle arterie, spiega Ding Zou, ricercatore presso la Sahlgrenska Academy, Università di Göteborg. “Interpretiamo i nostri risultati come indicanti che il ritmo circadiano è più significativo nelle prime fasi del processo patologico. Dovrebbe quindi essere preso in considerazione soprattutto nel trattamento preventivo delle malattie cardiovascolari”, conclude.