Cuore in Frantumi

Tra le celebrità colpite dagli incendi che stanno devastando Los Angeles, c’è anche Paris Hilton. L’ereditiera di 43 anni ha condiviso un video su Instagram che mostra la sua villa a Malibu, del valore di oltre 8 milioni di dollari, ormai ridotta a un cumulo di cenere. Mentre la sua casa veniva distrutta dalle fiamme, Paris seguiva le immagini in diretta dal telegiornale. Tornata sul posto, ha trovato solo macerie e ha espresso il proprio dolore per la perdita, scrivendo che il suo cuore è “infranto in un milione di pezzi”.

Ricorda i momenti felici trascorsi nella villa insieme al marito e ai figli e manifesta la propria solidarietà verso tutte le persone che hanno subito danni. La Hilton ha sottolineato che la sua non è un’eccezione: molte altre persone hanno perso tutto, non solo le loro case ma anche i ricordi che contenevano. Nonostante la distruzione, ha ringraziato i vigili del fuoco e i volontari per il loro lavoro e ha rassicurato tutti dicendo che i suoi cari, inclusi i bambini e gli animali domestici, sono stati messi in sicurezza.

Oltre a Paris Hilton, diverse altre star, tra cui James Woods, Mark Hamill, e Steve Guttenberg, hanno perso la loro casa a causa degli incendi. Tra coloro che sono stati costretti ad evacuare ci sono anche Ben Affleck, Billy Crystal, Mandy Moore, Spencer Pratt e l’ereditiera di Formula 1 Petra Eccleston. La situazione a Los Angeles è gravissima; le autorità locali hanno riferito che una superficie pari a 117 chilometri quadrati, equivalente alle dimensioni di San Francisco, è stata devastata dai roghi, con almeno 10.000 edifici distrutti. Circa 180.000 persone sono state costrette a evacuare e secondo il medico legale della contea, ci sono stati almeno 10 decessi.

In sintesi, gli incendi hanno colpito violentemente Los Angeles, distruggendo ville di lusso e creando un clima di grande preoccupazione tra le persone e le celebrità residenti.