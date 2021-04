L’infiammazione, si sa, tende a non avere confini all’interno del corpo umano. Soprattutto, quando è cronica, crea una condizione che favorisce una serie di fenomeni che in qualche modo possono mettere a repentaglio il normale funzionamento di organi che non vengono direttamente attaccati, almeno in una prima fase dalla malattia. In questo senso, non debbono quindi stupire i risultati di uno studio comparso su European Journal of Preventive Cardiology, che dimostra come esiste un sostanziale raddoppio della probabilità di andare incontro ad un infarto mortale negli over-50 che soffrono di patologie come l’artrite reumatoide, il lupus eritematoso sistemico o la psoriasi, ovviamente in confronto alla popolazione che non deve fare i conti con queste malattia.

Lo studio, condotto da Brittany Weber, cardio-reumatologa presso il Brigham and Women’s Hospital e l’Università di Harvard, ha preso in esame i dati del registro Young-Mi, che ha arruolato pazienti che hanno avuto un infarto di età pari o inferiore a 50 anni tra il 2000 e il 2016 e sono stati trattati presso il Massachusetts General Hospital e il Brigham and Women’s Hospital di Boston, confrontando chi soffriva di patologie infiammatorie sistemiche con chi invece non aveva problemi di questo tipo. I ricercatori hanno identificato i pazienti con malattie infiammatorie sistemiche e li hanno confrontati con quelli senza queste condizioni.

Sui poco più di 2000 soggetti coinvolti, il 2,5% presentava una patologia infiammatoria autoimmune: si trattava in maggioranza di donne. La psoriasi è risultata la più comune (64%), seguita da lupus (23%), artrite reumatoide (9%) e altre condizioni (4%). Pensando solo alla psoriasi, stando ad uno studio apparso su Circulation il rischio di avere un infarto precoce in una persona di quarant’anni che soffre di psoriasi grave sarebbe maggiore del 200 per cento rispetto a quello di un coetaneo che non deve fare i conti con la malattia cutanea. Tornando allo studio in questione, va detto che in termini di fattori di rischio, a parte la patologia autoimmune, nel gruppo di soggetti con queste patologie si è osservato un maggior rischio di ipertensione ma nessuna alterazione significativa sul fronte del diabete e del colesterolo. L’osservazione è durata poco più di 11 anni e si è visto che la probabilità di morte è risultata maggiore nei soggetti con patologie infiammatorie. La Weber segnala che questi risultati “suggeriscono che la peggiore sopravvivenza a lungo termine nei giovani pazienti con infarto con malattie infiammatorie potrebbe essere correlata all’infiammazione rispetto a altri fattori di rischio cardiovascolare.”

Riconoscere presto le malattie reumatiche è basilare

La ricerca – di grande importanza sul fronte epidemiologico visto che circa il 2% della popolazione europea fa i conti con problemi di questo tipo e conseguenti modificazioni del normale equilibrio a carico dei diversi organi – testimonia ancora una volta come l’infiammazione sia la “molla” che fa partire i rischi. in questo senso le patologie autoimmuni, come quelle sopracitate, diventano una sorta di modello negativo in chiave di multidistrettualità delle manifestazioni infiammatorie. Per fare qualche esempio, la psoriasi oltre ad attaccare la pelle in alcuni casi concentra i suoi effetti anche sulle articolazioni, l’artrite reumatoide porta all’infiammazione delle articolazioni delle mani e dei piedi e in altri sistemi di organi. E nel lupus eritematoso sistemico, il corpo può attaccare la pelle, le articolazioni, i reni, le cellule del sangue, il cervello, il cuore e i polmoni. “Occorre ricordare a tutti, medici di medicina generale, cardiologi e reumatologi che chi soffre di artrite reumatoide o lupus va considerato comunque a rischio cardiovascolare, a prescindere dall’età e dalla presenza o meno dei classici fattori di rischio cardiovascolare, come ipercolesterolemia, diabete, ipertensione – ricorda Roberto Caporali, docente di Reumatologia dell’Università di Milano e direttore del dipartimento di Reumatologia e scienze mediche presso la Asst Pini-Cio. Questo patologie impongono un più attento monitoraggio nel tempo del benessere cardiovascolare. Ma soprattutto è fondamentale contrastare l’azione dell’infiammazione e questo significa soprattutto giungere presto alla diagnosi: purtroppo nelle malattie reumatiche questo obiettivo spesso non viene raggiunto precocemente, con evidenti impatti per il paziente. Diagnosi precoce significa anche terapia mirata e quindi possibilità di mandare la malattia in remissione, tenendo “spento” nel tempo il fuoco dell’infiammazione sistemica”.