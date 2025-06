Offerta di Lavoro: Cuoco per Hotel 4 Stelle a Milano

Siamo in cerca di un/a Cuoco dinamico e professionale per la nostra nuova apertura di un hotel 4 stelle situato nel cuore di Milano, in una posizione strategica ideale per viaggiatori d’affari e turisti.

Responsabilità:

Preparazione e presentazione di piatti di alta qualità

Collaborazione con il team di cucina per garantire un servizio impeccabile

Gestione delle scorte e rispetto delle norme igienico-sanitarie

Creazione di menù stagionali in base a ingredienti freschi e locali

Requisiti:

Esperienza pregressa in ristoranti o hotel di alta classe

Passione per la cucina e creatività nel proporre nuovi piatti

Capacità di lavorare in un ambiente dinamico e sotto pressione

Conoscenza delle norme di sicurezza alimentare

Se sei un/a professionista di talento desideroso di unirti a un nuovo progetto stimolante, candidati ora! Invia il tuo CV e una lettera di presentazione per far parte del nostro team e contribuire al successo della nostra nuova avventura gastronomica.