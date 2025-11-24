Cuoco in cerca di una nuova sfida a Milano

Posizione lavorativa: Aiuto Cuoco/a (RIF. offerta: 71871)
Azienda: During
Descrizione lavoro: CUOCO/AIUTO CUOCA per cliente operante con appalti pubblici, per servizio mensa scolastica. AIUTO CUOCO/AIUTO CUOCA… di AIUTO CUOCO/AIUTO CUOCA: esperienza nella mansione in cucine collettive (mense, scuole, ospedali…) disponibilità…
Località: Alberobello, Bari
Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 04:40:01 GMT
Candidati Ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!