Cuoco/Cuoca a Piacenza: Unisciti a un Team Creativo!

“Cerchiamo Cuoco/Cuoca a Piacenza: Unisciti al Nostro Team!”
Azienda: Manpower
Località: Provincia di Piacenza
Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 07:59:49 GMT
Descrizione del lavoro:
Manpower è alla ricerca di un cuoco/cuoca per un’azienda nel settore della ristorazione collettiva. Il candidato ideale deve avere esperienza pregressa nel ruolo e sarà responsabile della preparazione dei pasti secondo le linee guida stabilite. Il lavoro prevede turni a rotazione dalle 09:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 21:00, con riposi programmati. Tra i vantaggi offerti, vi è l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e la possibilità di inserimento in un contesto lavorativo solido.
