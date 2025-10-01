Cuoco/Cuoca a Piacenza: Unisciti a un Team Creativo!

“Cerchiamo Cuoco/Cuoca a Piacenza: Unisciti al Nostro Team!”



Azienda: Manpower

Località: Provincia di Piacenza

Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 07:59:49 GMT

Descrizione del lavoro:

Manpower è alla ricerca di un cuoco/cuoca per un’azienda nel settore della ristorazione collettiva. Il candidato ideale deve avere esperienza pregressa nel ruolo e sarà responsabile della preparazione dei pasti secondo le linee guida stabilite. Il lavoro prevede turni a rotazione dalle 09:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 21:00, con riposi programmati. Tra i vantaggi offerti, vi è l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e la possibilità di inserimento in un contesto lavorativo solido.