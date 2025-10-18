CuoCo/Chef a Milano: Cresci nella Cucina di Alta Classe

18 C
Titolo lavoro: CUOCO/CHEF

Azienda: Orienta

Descrizione lavoro:
Orienta Spa cerca un cuoco/chef per un prestigioso ristorante-bar, il quale avrà la responsabilità di preparare piatti di alta qualità e gestire la cucina in modo efficiente. È richiesta una solida esperienza nel settore della ristorazione, competenze culinarie avanzate e capacità di lavorare in team. Il candidato ideale deve dimostrare creatività nella presentazione dei piatti e attenzione al servizio clienti. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante.

Località: Roma

Data pubblicazione: Fri, 10 Oct 2025 07:40:59 GMT

