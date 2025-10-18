CuoCo/Chef a Milano: Cresci nella Cucina di Alta Classe

Titolo lavoro: CUOCO/CHEF



Azienda: Orienta



Descrizione lavoro:

Orienta Spa cerca un cuoco/chef per un prestigioso ristorante-bar, il quale avrà la responsabilità di preparare piatti di alta qualità e gestire la cucina in modo efficiente. È richiesta una solida esperienza nel settore della ristorazione, competenze culinarie avanzate e capacità di lavorare in team. Il candidato ideale deve dimostrare creatività nella presentazione dei piatti e attenzione al servizio clienti. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante.



Località: Roma



Data pubblicazione: Fri, 10 Oct 2025 07:40:59 GMT

