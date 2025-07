Offerta di Lavoro: Cuoco Capo Partita – Secondi Piatti

Esplanade Tergesteo – Luxury Retreat è alla ricerca di un Cuoco Capo Partita specializzato nei Secondi Piatti da inserire nel nostro prestigioso team di cucina. Se hai una passione per la gastronomia di alta qualità e desideri lavorare in una struttura 5 stelle situata a Montegrotto Terme, questa è l’opportunità che fa per te.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa in cucine di alta ristorazione.

Competenza nella preparazione e presentazione di secondi piatti.

Capacità di lavorare in team e mantenere elevati standard di qualità.

Creatività e passione per la cucina.

Se sei pronto a unirti a un ambiente elegante e stimolante, invia il tuo curriculum e una lettera di presentazione. Non perdere l’occasione di far parte del nostro rinomato ristorante!