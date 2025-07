Offerta di Lavoro: Cuoco/a Pizzaiolo (Rif. PDH042)

🔍 Cerchiamo Te! Sei un appassionato/a del buon cibo, specialmente della pizza? Unisciti al nostro team come CUOCO/A PIZZAIOLO FULL TIME! Non è richiesta esperienza pregressa, ma voglia di apprendere e metterti in gioco.

Requisiti principali:

Passione per la cucina e le eccellenze italiane

Voglia di imparare e crescere nel settore

Abilità di lavorare in team

Offriamo un ambiente stimolante, dove potrai esprimere la tua creatività culinaria e contribuire alla realizzazione di piatti deliziosi.

🌟 Non perdere questa opportunità! Candidati ora per diventare parte della nostra famiglia gastronomica. Invia il tuo CV e una lettera di presentazione.

Unisciti a noi e porta la tua passione per la pizza alla nostra tavola! 🍕