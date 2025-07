Offerta di Lavoro: Cuoco/a – Aiuto Cuoco/a – Reggio Emilia

Azienda leader nel settore della ristorazione cerca un/una Cuoco/a e Aiuto Cuoco/a per un importante appalto a Reggio Emilia. Se ami la cucina e desideri far parte di un team dinamico, questa è l’opportunità che fa per te!

Responsabilità principali:

Preparazione di pasti giornalieri in supporto al team di cuochi;

Seguire scrupolosamente le indicazioni del ricettario;

Collaborare con il personale di cucina per garantire standard elevati di qualità e presentazione dei piatti.

Requisiti:

Esperienza pregressa nella cucina, preferibilmente in contesti simili;

Capacità di lavorare in team e di gestire lo stress;

Passione per la cucina e desiderio di apprendere.

Candidati ora! Se sei motivato/a e pronto/a a mettere in gioco le tue abilità culinarie in un ambiente stimolante, inviaci subito il tuo CV. Unisciti al nostro team e inizia una nuova avventura nel mondo della ristorazione!