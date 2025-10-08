Cuoco/a a Milano: unisciti a un team creativo!

Titolo lavoro: Cuoco/a



Azienda: Orienta



Descrizione lavoro:

Orienta Spa cerca un cuoco per un’azienda cliente, responsabile della preparazione dei piatti caldi e della gestione della cucina. Il candidato ideale deve avere esperienza nella ristorazione, conoscenze di tecniche di cottura e abilità nella gestione degli ingredienti. Si offre un ambiente di lavoro dinamico e la possibilità di crescita professionale all’interno dell’azienda. È richiesta una buona capacità di lavorare in team e di gestire lo stress durante i periodi di alta affluenza.



Località: Foligno, Perugia



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 04:40:01 GMT

