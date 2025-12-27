6.2 C
Roma
sabato – 27 Dicembre 2025
Sport

Cuneo Volley stringe partnership con Orchidea Real Estate

Da stranotizie
Cuneo Volley stringe partnership con Orchidea Real Estate

Il club di Cuneo ha annunciato una nuova partnership con Orchidea Real Estate Srl, un’azienda di costruzioni con sede a Peveragno che si occupa di rimozione di amianto e coperture.
L’azienda ha espresso la propria soddisfazione per la partnership con Cuneo Volley, affermando di condividere i valori di impegno, spirito di squadra, passione e costante ricerca dell’eccellenza.
Orchidea Real Estate Srl crede nello sport come strumento di crescita, sia personale che professionale, e ritiene che la pallavolo incarichi perfettamente principi come collaborazione, rispetto e determinazione.
La collaborazione nasce dal desiderio di sostenere un solido e ambizioso progetto sportivo, in grado di valorizzare il territorio e promuovere esempi positivi, soprattutto per i giovani.
Davide Schillaci, direttore di Orchidea Real Estate Srl, ha affermato che la partnership rappresenta un percorso di reciproca soddisfazione e crescita.

Articolo precedente
Natale non sempre felice in Alto Adige
Articolo successivo
Manovra finanziaria italiana approvata al Senato
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.