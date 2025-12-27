Cuneo Volley stringe partnership con Orchidea Real Estate

Il club di Cuneo ha annunciato una nuova partnership con Orchidea Real Estate Srl, un’azienda di costruzioni con sede a Peveragno che si occupa di rimozione di amianto e coperture.

L’azienda ha espresso la propria soddisfazione per la partnership con Cuneo Volley, affermando di condividere i valori di impegno, spirito di squadra, passione e costante ricerca dell’eccellenza.

Orchidea Real Estate Srl crede nello sport come strumento di crescita, sia personale che professionale, e ritiene che la pallavolo incarichi perfettamente principi come collaborazione, rispetto e determinazione.

La collaborazione nasce dal desiderio di sostenere un solido e ambizioso progetto sportivo, in grado di valorizzare il territorio e promuovere esempi positivi, soprattutto per i giovani.

Davide Schillaci, direttore di Orchidea Real Estate Srl, ha affermato che la partnership rappresenta un percorso di reciproca soddisfazione e crescita.