Cuneo: lavori PNRR fermi da mesi

I residenti dei civici 6 e 8 di via Gian Lorenzo Bernini a Cuneo hanno scritto una lettera per esprimere le loro preoccupazioni riguardo ai lavori del progetto PINQUA, finanziato dal PNRR. Sebbene considerino il progetto un’iniziativa positiva, essi evidenziano le criticità legate alla sua realizzazione.

Il cantiere principale del PINQUA è stato spostato dai civici 6-8 di via Bernini dopo le proteste dei residenti di via Madonna del Colletto. Tuttavia, i lavori non sono stati completati entro i tempi previsti. Secondo le tempistiche indicate, i lavori sarebbero dovuti iniziare il 9 settembre 2024 e durare 4 mesi per i primi due condomìni di via Bernini e 7 mesi per i tre condomìni di via Madonna del Colletto. Ad oggi, sono trascorsi 16 mesi e i lavori non sono ancora stati completati.

I residenti dei civici 6 e 8 di via Bernini stanno subendo disagi quotidiani a causa del cantiere. I visitatori occasionali hanno difficoltà a individuare il numero civico e i residenti sono costretti a uscire sui balconi per indicare il percorso corretto.

A fine ottobre 2025, è stata presentata un’interpellanza per conoscere le ragioni del ritardo nell’esecuzione dei lavori del PINQUA. L’assessore al Patrimonio ha giustificato il mancato avanzamento del lotto 1 con lo spostamento del cantiere principale e la necessità di effettuare un intervento straordinario alle tubature dell’acquedotto.

I residenti hanno parlato personalmente con l’assessore e hanno chiesto l’apertura di un varco provvisorio nel cantiere per rendere nuovamente accessibile l’uscita dei civici 6 e 8 di via Bernini. L’assessore ha comunicato che avrebbe effettuato un sopralluogo con l’ingegnere responsabile, ma ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione. Il cantiere resta chiuso e non se ne conoscono le motivazioni.