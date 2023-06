Grave incidente sul lavoro questa mattina a Busca, nel cuneese. Per cause ancora da accertare un operaio 59enne è rimasto gravemente ferito e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. L’uomo è deceduto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.