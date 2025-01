Cuneo, cosa vedere nella città triangolare che il mondo ci invidia

Nel cuore del Piemonte, ai piedi delle Alpi Marittime, si trova Cuneo, una città dal carattere unico e dalla particolare forma triangolare. Nonostante sia meno nota rispetto a Torino, Milano o Roma, Cuneo è un vero gioiello che unisce storia, architettura, natura e qualità della vita. Il suo nome deriva dalla sua posizione su un altopiano a forma di cuneo, delimitato dai fiumi Gesso e Stura, il che ha influenzato lo sviluppo urbanistico della città. La pianta triangolare ha reso il centro storico armonioso e vivibile, con un’architettura che riflette epoche diverse, dai portici medievali ai palazzi barocchi e neoclassici lungo Via Roma.

Tra i luoghi da visitare, la Torre Civica spicca come simbolo della città, offrendo una vista mozzafiato sulla zona circostante. Il Duomo di Santa Maria del Bosco, con la sua imponente facciata e il campanile, rappresenta un altro esempio della rilevanza storica di Cuneo. Il Parco Fluviale Gesso e Stura è un’oasi verde che si estende per oltre 30 chilometri, dimostrando l’impegno della città nella salvaguardia dell’ambiente e uno stile di vita sostenibile. I mercati settimanali, come quello storico di Piazza Galimberti, attirano visitatori con prodotti locali di alta qualità, contribuendo alla vivacità della vita cittadina.

Negli ultimi anni, Cuneo ha investito con successo in infrastrutture, cultura e innovazione, attrarre giovani talenti tramite un polo universitario in crescita e animando la città con eventi culturali come il Festival della Montagna. Inoltre, Cuneo è coinvolta in progetti di cooperazione trasfrontaliera con la Francia, favorendo uno scambio di idee e opportunità economiche, che ne rafforza il ruolo regionale.

Cuneo è anche la porta d’accesso alle Langhe, patrimonio dell’umanità UNESCO, famose per i paesaggi collinari, i borghi medievali e un’offerta enogastronomica di eccellenza. Le Langhe sono rinomate per il Barolo e il Barbaresco, oltre al pregiato tartufo bianco di Alba, contribuendo notevolmente all’economia e al turismo della provincia. Questo patrimonio enogastronomico rappresenta un elemento distintivo, arricchendo ulteriormente l’identità di Cuneo come destinazione unica e affascinante.