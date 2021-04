“E’ stata danneggiata e divelta la targa commemorativa che il Comune e l’Anpi hanno messo nel 50esimo anniversario dell’inaugurazione del monumento alla Resistenza di Cuneo, ed è stato imbrattato il sostegno”. E’ la denuncia della presidente dell’Anpi Cuneo, Ughetta Biancotto: nel mirino il pannello collocato due anni fa vicino alla celebre scultura in bronzo alta 20 metri e realizzata da Umberto Mastroianni, che fu partigiano nel Canavese. “Probabilmente è capitato nei giorni passati. Ce ne siamo accorti stamattina quando siamo andati a fare il saluto istituzionale con il sindaco, il vicesindaco e le associazioni partigiane” spiega Biancotto.

“Stanno continuando – continua Biancotto – piccoli vandalismi non indifferenti proprio riferiti alla Resistenza. In quel luogo lì, nel piazzale antistante, sono state disegnate delle svastiche che sono state cancellate. Poi sono stati strappati dei manifesti commemorativi. Tanti piccoli avvenimenti che vogliono ledere il ricordo di tutti i partigiani che hanno lottato per la libertà. Non lasciamoci mai intimorire da questi nuovi vandalismi e da queste nuove destre che cercano di ledere il significato del 25 aprile. Noi andremo sempre avanti, non ci facciamo intimorire, non possiamo chiudere gli occhi”.