CUMGIRL8 – La band newyorkese in concerto a Milano: Dettagli e Biglietti

Il quartetto post-punk newyorkese cumgirl8 ha annunciato una data per il loro tour europeo a Milano, prevista per martedì 12 novembre al District272. Dopo l’uscita del loro ultimo album “The 8th Cumming”, disponibile dal 4 ottobre, la band sta portando la sua musica in giro per l’Europa.

Formatesi in una chat di incontri nel metaverso, le cumgirl8 comprendono Lida Fox al basso, Veronika Vilim alla chitarra, Chase Lombardo alla batteria e Avishag Rodrigues anch’essa alla chitarra. La loro musica unisce l’energia caotica del cyberspazio con sonorità che richiamano artisti come ESG, Cocteau Twins e Madonna. Dopo aver pubblicato l’EP autointitolato nel 2020 e HPCumgirl8 nel 2021, oltre all’EP “phantasea pharm” nel 2023, hanno finalmente rilasciato il loro atteso LP di debutto.

Il disco è stato anticipato dal singolo “Karma Police”, che non è una cover dei Radiohead, ma piuttosto una riflessione sul caos dei tour, caratterizzata da suoni scintillanti e riff vorticosi. La performance milanese rappresenterà un’opportunità unica per ascoltare dal vivo i nuovi brani della band.

Le esibizioni delle cumgirl8 sono note per essere intense e emblematiche, incarnando lo spirito della performance art a New York. Nel corso dello scorso anno, hanno riempito il locale Knitting Factory di New York e supportato Le Tigre in una tournée canadese, contribuendo a creare un’atmosfera di tutto esaurito. Hanno partecipato anche a vari festival di prestigio, tra cui Primavera Sound e Pitchfork Paris.

Per chi desidera assistere a questo evento, i biglietti sono disponibili su DICE.fm. Non perdere l’opportunità di vedere le cumgirl8 dal vivo e di immergerti nel loro mondo musicale.

CUMGIRL8

12 novembre 2024 | MILANO @District272

Biglietti disponibili su DICE.fm.

