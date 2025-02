Cultura Previdenziale: Inaugurazione dell’Accademia Inps a Roma

Inaugurata presso Palazzo Mazzoni a Roma, l’Accademia Inps rappresenta un nuovo Polo di Formazione e Cultura Previdenziale. Questo centro di eccellenza si propone di promuovere la formazione e la diffusione della cultura previdenziale, affrontando tematiche fondamentali legate alla previdenza sociale. L’Accademia mira a fornire strumenti e conoscenze per capire meglio il sistema previdenziale italiano, attraverso corsi, seminari e attività educative. La struttura si rivolge a una vasta gamma di partecipanti, tra cui dipendenti pubblici, professionisti del settore e cittadini interessati ad approfondire le proprie conoscenze in materia. Sotto la guida di esperti e accademici, l’Accademia Inps intende contribuire a una maggiore consapevolezza e informazione sui diritti e doveri legati alla previdenza. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, sociologi e esperti del settore, sottolineando l’importanza dell’istruzione continua in questo campo. L’Accademia si pone quindi come un punto di riferimento essenziale per la formazione professionale e la sensibilizzazione sulla previdenza, contribuendo così al miglioramento del sistema di protezione sociale in Italia.