Economia

Da stranotizie
Cultura italiana in crescita

La cultura è uno dei motori dell’economia italiana, un asset competitivo in grado di dar luogo a sempre maggiori guadagni e posti di lavoro. Il settore del Made in Italy sta registrando una crescita significativa, con profitti e occupazione in aumento. Il valore aggiunto del settore culturale è previsto essere di 112,6 miliardi. La cultura è un asset importante per l’economia italiana, in grado di generare guadagni e posti di lavoro. Il Made in Italy è un settore in crescita, con un valore aggiunto previsto di 112,6 miliardi.

