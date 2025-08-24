26.7 C
Cultura in Movimento: Piacenza si Rinnova Questo Autunno

Da StraNotizie
Cultura in Movimento: Piacenza si Rinnova Questo Autunno

La giunta comunale di Piacenza ha recentemente approvato un pacchetto di iniziative culturali per il prossimo autunno, investendo 19.500 euro in cinque progetti che interesseranno la città tra settembre e dicembre. L’intento è di promuovere la cultura in tutte le sue forme, raggiungendo diverse aree, librerie, spazi pubblici e scuole, nel rispetto del patrimonio storico e della partecipazione della comunità.

Questa decisione, adottata all’unanimità, è parte del Documento Unico di Programmazione che mira a diffondere eventi culturali in tutta la città, dal centro alle periferie, attraverso concerti, spettacoli, mostre, conferenze e attività di animazione.

I cinque progetti finanziati sono: “Teatro in Periferia”, con 4.500 euro per spettacoli in aree decentrate; “Viaggio nelle librerie di Piacenza”, che riceverà 4.500 euro per promuovere le librerie come spazi di incontro; “Gospel di Natale”, un evento musicale per le festività, con un budget di 3.000 euro; “La danza delle rondini Farnesiane”, un progetto di danza e rievocazione storica, con 4.500 euro; e “Fasti farnesiani Piacenza”, dedicato alla memoria storica della città, con 3.000 euro.

Gli eventi, tutti a ingresso gratuito, si devono svolgere tra settembre e dicembre e i soggetti interessati possono presentare proposte in una delle cinque aree progettuali. Le candidature saranno valutate in base a criteri di merito, con un punteggio massimo di 100 punti e un minimo di 60 per essere accettate. I parametri considerati includono l’aderenza agli obiettivi comunali, la cooperazione tra i partecipanti, la capacità di autofinanziamento e il contributo alla coesione sociale. I fondi verranno erogati al termine degli eventi, previa presentazione di una relazione descrittiva e del bilancio consuntivo.

