Cultura in Lombardia: 30 progetti di Busto Arsizio finanziati

La cultura continua a prosperare in Lombardia grazie al progetto “Avviso Unico 2025”, che ha recentemente finanziato 310 iniziative in tutta la regione. Questo programma, attivo per supportare progetti culturali di enti pubblici e associazioni, ha mobilitato oltre 5 milioni di euro, con un focus sulla valorizzazione delle comunità locali.

In particolare, nella provincia di Varese, sono stati approvati 30 progetti, con un complessivo di 487.792 euro, di cui cinque provengono da Busto Arsizio. L’assessore alla Cultura della città, Manuela Maffioli, ha espresso entusiasmo per il riconoscimento, evidenziando l’importanza delle iniziative che arricchiscono il panorama culturale locale.

Il progetto di maggior successo in Busto Arsizio è “#PIUVICINA: La Biblioteca dove non te l’aspetti”, che ha ottenuto un finanziamento di 19.500 euro. Questo programma mira a portare i servizi bibliotecari in luoghi atipici come parchi e strutture sanitarie, coinvolgendo le famiglie e promuovendo la lettura, soprattutto per i bambini. Le attività previste includono incontri nei consultori e eventi nei luoghi pubblici.

Altri quattro progetti bustocchi hanno ricevuto supporto finanziario, tra cui il “Festival BAClassica-Dialoghi Musicali” e “V.I.V.A.-Voci Inclusive di Vita e Arte”, con finanziamenti rispettivamente di 6.444 e 8.750 euro. Anche “Bustofolk 2025” e il “BA Film Festival XXIIIa edizione” hanno ricevuto fondi significativi.

Un ulteriore progetto, “Palazzo Marliani Cicogna – 35 anni di museo: un patrimonio da raccontare”, è statoammesso ma non finanziato a causa dell’esaurimento delle risorse. Nonostante ciò, la comunità culturale di Busto Arsizio celebra questo sostegno come un passo importante verso lo sviluppo locale.