Cultura e Volontariato: Il Festival Cappucciniana a Massa

Si conclude il festival “La Cappucciniana”, che ha animato la scena culturale locale per diverse settimane. Il festival ha offerto un ricco programma di eventi, tra cui teatro, musica, cinema e dibattiti, coinvolgendo numerosi volontari che si sono impegnati nell’organizzazione.

Questi volontari, in gran parte ex professionisti, lavorano tutto l’anno per realizzare attività diverse presso il convento, molte delle quali di carattere culturale. L’impegno di circa settanta membri dell’Associazione Padre Damiano da Bozzano è fondamentale. I gruppi di lavoro includono una ventina di personae dedicate alla mensa dei poveri, altrettanti che si occupano della manutenzione degli spazi esterni, e un gruppo culturale formato da quindici attivisti. È importante sottolineare che le attività religiose e spirituali non mancano mai al convento.

Gli organizzatori hanno evidenziato l’impegno dei volontari, che spesso si dedicano a più settori, e hanno apprezzato la grande partecipazione del pubblico. È stata ricevuta anche una lettera aperta di ringraziamento, che ha riconosciuto il valore dell’iniziativa e il ruolo del presidente Desiderio Antonioli nella sua realizzazione. La lettera ha sottolineato l’importanza di eventi culturali per il territorio, definendo le proposte della Cappucciniana all’altezza delle aspettative.

Infine, i volontari hanno espresso gratitudine verso gli sponsor e le istituzioni, auspicando il rinnovo del supporto economico e l’arrivo di nuovi volontari per proseguire questo importante progetto, contribuendo così al prestigio della città.