21.5 C
Roma
lunedì – 18 Agosto 2025
Spettacolo

Cultura e Volontariato: Il Festival Cappucciniana a Massa

Da StraNotizie
Cultura e Volontariato: Il Festival Cappucciniana a Massa

Si conclude il festival “La Cappucciniana”, che ha animato la scena culturale locale per diverse settimane. Il festival ha offerto un ricco programma di eventi, tra cui teatro, musica, cinema e dibattiti, coinvolgendo numerosi volontari che si sono impegnati nell’organizzazione.

Questi volontari, in gran parte ex professionisti, lavorano tutto l’anno per realizzare attività diverse presso il convento, molte delle quali di carattere culturale. L’impegno di circa settanta membri dell’Associazione Padre Damiano da Bozzano è fondamentale. I gruppi di lavoro includono una ventina di personae dedicate alla mensa dei poveri, altrettanti che si occupano della manutenzione degli spazi esterni, e un gruppo culturale formato da quindici attivisti. È importante sottolineare che le attività religiose e spirituali non mancano mai al convento.

Gli organizzatori hanno evidenziato l’impegno dei volontari, che spesso si dedicano a più settori, e hanno apprezzato la grande partecipazione del pubblico. È stata ricevuta anche una lettera aperta di ringraziamento, che ha riconosciuto il valore dell’iniziativa e il ruolo del presidente Desiderio Antonioli nella sua realizzazione. La lettera ha sottolineato l’importanza di eventi culturali per il territorio, definendo le proposte della Cappucciniana all’altezza delle aspettative.

Infine, i volontari hanno espresso gratitudine verso gli sponsor e le istituzioni, auspicando il rinnovo del supporto economico e l’arrivo di nuovi volontari per proseguire questo importante progetto, contribuendo così al prestigio della città.

Articolo precedente
AI nel turismo: come gli hotel innovano l’esperienza ospite
Articolo successivo
Politica locale in Campania e Puglia: tra potere e debacle
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.