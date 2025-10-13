23.5 C
Cultura e Turismo in Italia: Il Futuro della Bellezza

La gestione del turismo culturale oggi richiede un equilibrio tra la visita dei luoghi e la protezione del patrimonio. Il 16 ottobre, alle 18, a Siena, presso il Palazzo delle Papesse, verrà presentato il libro “Bellezza Italia. Manuale d’uso per il turismo che vogliamo”. Questo volume, scritto da Gianluca De Felice e Roberto Guiggiani, mira a fornire indicazioni su come migliorare l’esperienza turistica in modo sostenibile.

De Felice, operatore culturale e segretario dell’Opera della Primaziale Pisana, e Guiggiani, docente e operatore turistico, dialogheranno con il giornalista Orlando Pacchiani. L’intento degli autori è creare un manuale che favorisca la collaborazione tra il settore turistico e quello culturale, fondamentale per sviluppare nuovi servizi e forme di visita, attrarre visitatori più consapevoli e meno superficiali.

Il libro si basa su un confronto aperto e propositivo tra De Felice e Guiggiani, evidenziando la necessità di una gestione creativa del patrimonio culturale. Attraverso l’analisi di argomenti come marketing, valorizzazione del patrimonio, evoluzione del turismo culturale, overtourism e gestione delle destinazioni, offre strumenti utili per affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione, cruciale per l’economia del Paese.

Gianluca De Felice è segretario dell’Opera della Primaziale Pisana, che gestisce il complesso della Piazza del Duomo di Pisa, e segretario dell’Associazione delle fabbricerie italiane. Roberto Guiggiani è docente di materie turistiche alla Fondazione Campus di Lucca e alla Scuola Superiore di Mediazione Linguistica di Pisa.

