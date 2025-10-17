Cultura e spettacolo in Sardegna per famiglie e bambini

Sabato 18 ottobre si svolgeranno due eventi culturali per tutta la famiglia. La giornata inizierà alle 10:30 all’Antiquarium Turritano di Porto Torres, dove verrà presentato l’albo illustrato “Storia di due strani strumenti per le menti”, scritto da Eleonora Cattogno e illustrato da Silvia Mori (ed. Sabir). Questo libro è destinato a bambini dai 6 anni in su e narra le avventure di due personaggi che viaggiano nel tempo grazie a un’aspirapolvere e uno spazzolino “da menti”. L’evento, organizzato dalla Biblioteca Comunale “Antonio Pigliaru” in collaborazione con il Museo, offrirà l’opportunità di dialogare con l’autrice. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Nel pomeriggio, alle 16:30, la Pinacoteca Nazionale di Sassari ospiterà lo spettacolo teatrale “Babbu Guidu”, parte della XXX edizione del Festival Internazionale Isola dei Teatri. Questo spettacolo, prodotto dal Teatro S’Arza, racconta la storia di un anziano signore malato, triste e solitario, che desidera estraniarsi dalla vita sociale. Le sue peripezie si intrecciano con personaggi divertenti, creando uno spazio di riflessione su ciò che è veramente essenziale nella vita.

La pièce è ispirata a un testo del poeta corso Renato Coti e unisce momenti comici e spunti profondi, arricchita dalle opere del Maestro di Castelsardo. Tra gli attori ci sono Maria Paola Dessì, Marianna Nativi, Francesco Petretto e Stefano Petretto, diretti da Romano Foddai. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione tramite email.