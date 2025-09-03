Cultura e Musica Popolare: I Disertori a Siena

Il Circolo Lavoro e Sport a Siena ospiterà un concerto dal vivo con il gruppo “I Disertori”. L’evento avrà inizio alle 21.00 e presenterà il tema “Canti resistenti dal carcere al mondo intero”.

“I Disertori” sono un collettivo attivo da oltre trent’anni, dedicato alla ricerca e alla riproposizione della musica popolare, anarchica e antagonista, parte dell’associazione culturale Le radici con le Ali. Il loro lavoro si concentra sulla salvaguardia del patrimonio musicale, ispirandosi a Caterina Bueno, una delle più importanti ricercatrici della tradizione musicale toscana. Durante i concerti, i brani sono introdotti da spiegazioni che ne evidenziano le origini e l’importanza culturale, contribuendo a mantenere viva la Memoria storica.

Il gruppo apprezza esibirsi in spazi aperti e coinvolgere il pubblico con i loro canti. Da anni collaborano con l’istituto Ernesto de Martino di Sesto Fiorentino e hanno realizzato spettacoli tributo a Caterina Bueno, affrontando tematiche come il disagio mentale, la Comune di Parigi e la Guerra Civile spagnola, oltre al canto anarchico.

Per la serata, la formazione de “I Disertori” includerà Giovanni Bartolomei alla voce, Monica Tozzi alla voce, Andrea Fantacci con chitarra e voce, Andrea Grassi al flauto e Paolo Boldrini alla voce. Il bar del circolo sarà aperto dalle 19.30 alle 23.30, solo per i soci ARCI.