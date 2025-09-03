19.8 C
Roma
mercoledì – 3 Settembre 2025
Economia

Cultura e Musica Popolare: I Disertori a Siena

Da StraNotizie
Cultura e Musica Popolare: I Disertori a Siena

Il Circolo Lavoro e Sport a Siena ospiterà un concerto dal vivo con il gruppo “I Disertori”. L’evento avrà inizio alle 21.00 e presenterà il tema “Canti resistenti dal carcere al mondo intero”.

“I Disertori” sono un collettivo attivo da oltre trent’anni, dedicato alla ricerca e alla riproposizione della musica popolare, anarchica e antagonista, parte dell’associazione culturale Le radici con le Ali. Il loro lavoro si concentra sulla salvaguardia del patrimonio musicale, ispirandosi a Caterina Bueno, una delle più importanti ricercatrici della tradizione musicale toscana. Durante i concerti, i brani sono introdotti da spiegazioni che ne evidenziano le origini e l’importanza culturale, contribuendo a mantenere viva la Memoria storica.

Il gruppo apprezza esibirsi in spazi aperti e coinvolgere il pubblico con i loro canti. Da anni collaborano con l’istituto Ernesto de Martino di Sesto Fiorentino e hanno realizzato spettacoli tributo a Caterina Bueno, affrontando tematiche come il disagio mentale, la Comune di Parigi e la Guerra Civile spagnola, oltre al canto anarchico.

Per la serata, la formazione de “I Disertori” includerà Giovanni Bartolomei alla voce, Monica Tozzi alla voce, Andrea Fantacci con chitarra e voce, Andrea Grassi al flauto e Paolo Boldrini alla voce. Il bar del circolo sarà aperto dalle 19.30 alle 23.30, solo per i soci ARCI.

Articolo precedente
Elezioni regionali: Olivieri e la mafia a Bari in discussione
Articolo successivo
Tramonti del Trasimeno in primo piano al Festival di Venezia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.